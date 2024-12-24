高雄10大最貴土地6成建商拿下　在地：金龍風暴前取得

▲根據實登統計，今年至今高雄前10大土地交易中，總價最高前2名皆由中石化釋出。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄建設、產業利多不斷，吸引各大建商持續購地，房仲根據實登統計，今年至今高雄前10大土地交易中，有6筆皆為建商購入，且皆為金龍風暴前入手。地王為遠雄入手中石化楠梓土地，以總價約28.4億元拿下，換算單價約75萬元，也是楠梓有實登以來地價最高的交易。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

住商機構觀察實價登錄，截至目前最新資料，高雄市前十大土地交易當中，有6筆皆為建商購入，且光此6筆總價加總就近百億元，總價最高前2名皆由中石化釋出。

高雄市建築公會理事長陸炤廷指出，高價土地交易案皆成交於9月19日央行推出第七波信用管制措施前，顯示此波政策打房確實減緩建商購地腳步，即便需要補充土地庫存，中大型建商對購置高總價土地，也會擔心貸款難，Q4持續觀望政經局勢，保守因應才會暫停出手購高價地。

而今年最高地價位於楠梓區惠民段16地號，該地為中石化土地標售案，總面積達3795.8坪，8月底由遠雄以總價28億4,686萬元拿下，換算土地單價約每坪75萬元，創下楠梓區有實價登錄以來，總價最高土地交易。

行政區 地段位置 交易日期 總價(萬元) 面積(坪) 備註 楠梓區 惠民段16地號 8月29日 28億4686 3796 中石化相關土地處分案，買方為遠雄建設。 前鎮區 經貿段五小段1-1地號 4月2日 20億779 2363 中石化相關土地處分，買方為華友聯開發。 左營區 新光段70地號 8月5日 17億1759 1126 買方為京成建設。 苓雅區 成功段62地號 7月10日 13億1184 441 買方為潤隆建設。 左營區 新民段289地號 8月6日 10億1155 672 買方為京成建設。 楠梓區 援中段二小段40-1地號 5月13日 9億2101 1343 買方為神揚建設與一位自然人。

▲高雄市2024年土地交易TOP10中由建商取得。資料來源:實價登錄、住商機構彙整。（ETtoday製表）

針對該案未來推案行情，住商不動產楠梓高大謙行加盟店店東侯鐵漢分析，楠梓區周邊房市主要受到科學園區議題帶動，區域新案均價已達每坪3字頭、近40萬元價位，其中市場主力以2~3房為主，2房含車位新案總價帶約落在1200~1800萬元之間，受惠於周邊科技新貴剛性需求穩定，目前區域房價頗具支撐力道。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，高雄市今年截至目前為止，土地市場排名第二名交易為位於前鎮區經貿段五小段1-1地號案，該案同樣為中石化土地標售案。

該案能創下高總價，主因位處亞洲新灣區周邊，鄰近高雄市區，蛋黃區機能成熟，且區域近年來深受各大建商龍頭看好，推出不少大坪數豪宅物件，高總價住宅行情站上5字頭，房市前景頗受看好。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析