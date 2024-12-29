40~45歲購屋族暴增8成　台中購屋族主力年齡向後推遲

▲其中40~45歲樣本數增加8成，也顯示購屋主力年齡再往後移，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
根據聯徵中心房貸資料顯示，台中市2024年第二季申請購屋貸款樣本數，10年激增最多的年齡為35~50歲區間，其中40~45歲樣本數增加8成，也顯示購屋主力年齡再往後移，房產業者也有感表示首購族年齡層退後現象。
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▼2024年Ｑ2台中市購屋房貸。
|序號
|年齡
|樣本數
|樣本數佔比
|授信餘額佔比
|1
|20-25
|315
|3.6%
|3.1%
|2
|25-30
|1,118
|12.7%
|12.1%
|3
|30-35
|1,668
|19.0%
|18.7%
|4
|35-40
|1,684
|19.2%
|19.2%
|5
|40-45
|1,489
|16.9%
|16.9%
|6
|45-50
|1,102
|12.5%
|12.9%
|7
|50-55
|688
|7.8%
|8.3%
|8
|55-60
|431
|4.9%
|5.3%
|9
|60-65
|197
|2.2%
|2.2%
|10
|65-70
|70
|0.8%
|0.8%
|11
|70-75
|21
|0.2%
|0.3%
|12
|75-80
|5
|0.1%
|0.1%
▼2014年Ｑ2台中市購屋房貸。
|序號
|年齡
|樣本數
|樣本數佔比
|授信餘額佔比
|1
|20-25
|263
|4.7%
|3.8%
|2
|25-30
|680
|12.2%
|9.4%
|3
|30-35
|1,106
|19.9%
|17.8%
|4
|35-40
|1,008
|18.1%
|17.3%
|5
|40-45
|836
|15.0%
|15.8%
|6
|45-50
|725
|13.0%
|15.2%
|7
|50-55
|501
|9.0%
|11.2%
|8
|55-60
|286
|5.1%
|6.7%
|9
|60-65
|115
|2.1%
|2.1%
|10
|65-70
|29
|0.5%
|0.5%
|11
|70-75
|12
|0.2%
|0.2%
|12
|75-80
|3
|0.1%
|0.1%
根據聯徵中心房貸資料顯示，台中市第二季申請購屋貸款樣本數，與10年前相比，購屋族輪廓出現明顯落差，2014年購屋主力以30～35歲為最大宗，整體佔全市比例19.9%，2024年同期佔比微幅滑落至19%。
而值得關注的是，2024年40～50歲購屋族，交易佔比來到29.4％，與10年前同期28%，上升1.4%，對此信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「2023~2024年上半年首購族買氣強勁，來自新青安政策給予首購族相當優惠，因此統計25~40歲的購屋族群房貸新增數量成長。」
但實際上，從資料中可以發現，曾敬德說：「現在購屋最多的年紀不外乎受到晚婚高房價影響，購屋年齡層一直向後推遲，也顯示購屋族收入的成長幅度，趕不上物價和房價上漲的速度。」
代銷業者、恩博國際總經理楊濬輔認為：「從目前台中市預售市場來觀察，已經呈現大Ｍ型化，變成搶食首購族與高資產客的市場，且購屋族基本上端著總價全市找房，目前以首購族可接受預售屋總價大約落在2000萬元內，這與10年前1000萬元左右的預算已經相差2倍，基於此首購族年齡層退後，是可預見的市場現況。」
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