40~45歲購屋族暴增8成　台中購屋族主力年齡向後推遲

▲其中40~45歲樣本數增加8成，也顯示購屋主力年齡再往後移，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據聯徵中心房貸資料顯示，台中市2024年第二季申請購屋貸款樣本數，10年激增最多的年齡為35~50歲區間，其中40~45歲樣本數增加8成，也顯示購屋主力年齡再往後移，房產業者也有感表示首購族年齡層退後現象。

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▼2024年Ｑ2台中市購屋房貸。

序號 年齡 樣本數 樣本數佔比 授信餘額佔比 1 20-25 315 3.6% 3.1% 2 25-30 1,118 12.7% 12.1% 3 30-35 1,668 19.0% 18.7% 4 35-40 1,684 19.2% 19.2% 5 40-45 1,489 16.9% 16.9% 6 45-50 1,102 12.5% 12.9% 7 50-55 688 7.8% 8.3% 8 55-60 431 4.9% 5.3% 9 60-65 197 2.2% 2.2% 10 65-70 70 0.8% 0.8% 11 70-75 21 0.2% 0.3% 12 75-80 5 0.1% 0.1%

▼2014年Ｑ2台中市購屋房貸。

序號 年齡 樣本數 樣本數佔比 授信餘額佔比 1 20-25 263 4.7% 3.8% 2 25-30 680 12.2% 9.4% 3 30-35 1,106 19.9% 17.8% 4 35-40 1,008 18.1% 17.3% 5 40-45 836 15.0% 15.8% 6 45-50 725 13.0% 15.2% 7 50-55 501 9.0% 11.2% 8 55-60 286 5.1% 6.7% 9 60-65 115 2.1% 2.1% 10 65-70 29 0.5% 0.5% 11 70-75 12 0.2% 0.2% 12 75-80 3 0.1% 0.1%

根據聯徵中心房貸資料顯示，台中市第二季申請購屋貸款樣本數，與10年前相比，購屋族輪廓出現明顯落差，2014年購屋主力以30～35歲為最大宗，整體佔全市比例19.9%，2024年同期佔比微幅滑落至19%。

而值得關注的是，2024年40～50歲購屋族，交易佔比來到29.4％，與10年前同期28%，上升1.4%，對此信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「2023~2024年上半年首購族買氣強勁，來自新青安政策給予首購族相當優惠，因此統計25~40歲的購屋族群房貸新增數量成長。」

但實際上，從資料中可以發現，曾敬德說：「現在購屋最多的年紀不外乎受到晚婚高房價影響，購屋年齡層一直向後推遲，也顯示購屋族收入的成長幅度，趕不上物價和房價上漲的速度。」

代銷業者、恩博國際總經理楊濬輔認為：「從目前台中市預售市場來觀察，已經呈現大Ｍ型化，變成搶食首購族與高資產客的市場，且購屋族基本上端著總價全市找房，目前以首購族可接受預售屋總價大約落在2000萬元內，這與10年前1000萬元左右的預算已經相差2倍，基於此首購族年齡層退後，是可預見的市場現況。」

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