頂樓一釋出就被秒殺！他住2年大讚「多花錢但值得」　專家曝2缺點

▲原PO大讚頂樓的優點。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

每個人買房所考慮的條件各有不同，有網友指出，社區大樓越來越多人入住後，抱怨件數也變多了，不外乎是噪音、漏水問題，住在頂樓的他完全不受影響，認為當初花更多錢買頂樓很值得，未來換房仍堅持「非頂樓不買」。對此，信義房屋專家表示，雖然景觀好，但會有漏水、曝曬過熱等風險。

有網友在PTT發文，大樓蓋好後，陸續有住戶搬進來，多數住戶都對於「噪音」一事很困擾，「抱怨樓上小孩跑跳碰」，電梯也貼有保持安靜的公告，但問題始終沒有解決，「已經快兩年了，這個公告到現在還在，當時甚至還發生住戶裝潢時把水管弄爆，大量的水滲到樓板裡讓樓下的裝潢和冷氣全部泡湯」。

「買非頂樓就是要承受鄰居素質的考驗，不單單只有噪音，還有漏水」，他也提到，社區的頂樓設施（R樓）幾乎全年無人使用，「所以從入住到現在，每天都是高品質的安靜」，認為當初多花錢買頂樓是值得的，也理解為何頂樓賣比較貴，「如果未來需要換新房子，我一樣非頂樓不買」。

貼文掀起討論，「真的，住過就回不去了」、「頂樓不漏水的話無敵」、「頂樓說真的除非是爛建商，不然都要靠關係才能買」、「頂樓很多優點是錢解決不了的」、「買了好建商頂樓，真的爽到不行」、「好建商頂樓+1，看人家爽歪歪的樣子真羨慕」、「頂樓除了熱跟等電梯比較久之外，都還不錯」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，頂樓房的賣點就是無敵景觀、採光與寧靜等優勢，像是豪宅光是頂樓與樓下可能價格就相差百萬，不過並沒有特別賣的狀況，畢竟一棟大樓只有一層頂樓，預算足夠的買家，通常喜歡就會很快下手。此外，曾敬德也提醒，住在頂樓要注意漏水跟曝曬的問題。