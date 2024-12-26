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柯文哲還有3大案未釐清　商仲估：市價規模超過400億

▲▼ 李文宗，沈慶京，應曉薇，彭振聲，柯文哲 。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲因京華城弊案、政治獻金假帳案，遭台北地檢署起訴，實際上另還有「北士科案」、「萬華漁果市場案」及「南港轉運站BOT案」等3大案未釐清。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳筱惠／綜合報導

柯文哲因京華城弊案、政治獻金假帳案，遭台北地檢署起訴，實際上另還有「北士科案」、「萬華漁果市場案」及「南港轉運站BOT案」等3大案未釐清。商仲業者認為，除萬華案外，北士科、南港轉運站將成為下一波追查重點。粗估光2案市價規模就有望超過400億元。

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全名北投士林科技園區T17、T18地上權案的「北士科案」，原多次流標，2021年柯文哲任市長任內始拆分3案T16、T17、T18進行發包作業，從標售過程中來看，僅有T16被納入投資計劃評選且相當嚴格，但T17、T18卻不用且撤銷生技醫療產業投標限制、移除智慧健康產業比例，最後T17、T18由新光人壽以44億元標下。

▲▼北市科。（圖／業者提供）

▲全名北投士林科技園區T17、T18地上權案的「北士科案」，原多次流標，2021年柯文哲任市長任內始拆分3案T16、T17、T18進行發包作業。（圖／資料照）

過去，新壽曾提出初估未來可興建超過5萬坪辦公樓地板面積，若以每月每坪租金1400至1500元推估，預計每年租金收入逾9億元。若以5萬坪的面積估計市價規模，如今北士科辦公樓1坪約60萬元，可達300億元。

不只北士科案，「南港轉運站BOT案」同樣是新壽得標。歷經3次招標，第四次由新光人壽6.1億元得標，不僅固定經營權利金被廢除，營運權利金也被自4.3%降至2.51%，比第三次招標整整少了10億元，引發圖利特定廠商疑雲。

標案名稱 地點 標案金額 (億元) 預估樓地板面積 (坪) 市價預估規模  備註
北士科T17、T18案 北投士林科技園區 44億元 50000坪 300 億元 原先設定生技醫療產業限制後撤銷；未納入投資計劃評選。
南港轉運站BOT案 南港 6.1億元 15000坪 120億元 (估計，僅1萬坪辦公室) 歷經三次流標，第四次得標，營運權利金大幅降低，引發圖利疑雲。

「南港轉運站BOT案」原預估總興建樓地板面積逾1.5萬坪，且預定於2025年完工啟用，將結合台鐵、高鐵及捷運車站，基地現況仍未完工之下又遭調查，命運多舛。但若以周邊行情辦公室每坪單價約120萬元來計算，若僅1萬坪辦公室面積計算，規模就達120億元。

上述2案市價有望達到400億元大關，對此，高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析：「這還需扣除投資興建與成本計算才會精準，不過這兩案都是有透過市府公開招標流程，且在不斷流標的標案，也相當常見以降低資格標的方式吸引投資人，現在要釐清的瑕疵是，為什麼遊戲規則（包含使用限制等）會改掉。」

至於另一案，「萬華漁果市場案」則是出現市場匪夷所思的「減相發包」，無關乎未來盈利，但黃舒衛認為：「不論是更大規模的標售案，通常也會請廠商之間相互組一個聯合公司競標，也增強『減相發包』可能成為圖利業者的手法。」

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關鍵字：柯文哲北市科案南港轉運站萬華漁果市場案弊案

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