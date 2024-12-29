帥過頭指「橋頭千萬不要買」引熱議　網友：千萬以下可以買？

▲橋頭房價漲幅堪稱驚人，已購客甚至被網友稱為「橋頭勇士」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電進駐帶動高雄房市買氣延燒，橋頭房價漲幅堪稱驚人，已購客甚至被網友稱為「橋頭勇士」。有網友在PTT直言，根據投資客帥過頭分析，橋頭不管什麼價格都千萬不要買。引來網友笑稱，「千萬不要買，沒說錯啊，千萬以下就可以買。」

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析

原PO在PTT發文以「橋頭絕對不要買對天發誓」為題，指出「帥過頭說：『橋頭絕對不要買，本地人沒有人買，100%外地人買，要等工廠開工人住進去，你等到死，大家不住橋頭，那橋頭住誰？住投資客，橋頭不管什麼價格都不要買。』」

引來不少網友熱議，有網友不看好橋頭房價，直言「本地人誰會買楠梓、橋頭，空品跟生活機能差」、「橋頭房子租不出去。」、「我也不會買啊，市中心一堆空屋還買去橋頭？笑死。」

也有在地人直言，「橋頭也沒啥新案可買，是在那邊？」、「橋頭我出租2萬，刊登1個月就租出去了。沒人住？」、「他要說的應該是千萬不要買，因為他沒有案子吧？」、「千萬不要買，沒說錯啊，千萬以下就可以買。」

根據高雄市代銷公會統計，橋頭推案多集中在高雄新市鎮，目前區域僅2場預售案，「鳳凰VILLA」、「悦讀時代」，可售戶已不多，還有即將公開的預售案「達麗世界學」，目前區域供給相當有限。

▲高雄新市鎮具橋科產業進駐議題，又鄰近台積電楠梓廠、捷運青埔站、橋科實中等，具人口紅利，該區購屋需求熱絡。（圖／記者張雅雲攝）

根據最新實登公布，目前橋頭預售大樓房價最高為「清璞」，最高達47萬元，今年5月成交，1年來橋頭區均價也有34萬元行情。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀說，高雄新市鎮具橋科產業進駐議題，又鄰近台積電楠梓廠、捷運青埔站、橋科實中等，具人口紅利，該區購屋需求熱絡，不少新案在預售階段就完銷，即將公開的指標案「世界學」戶數達376戶，開價也要4字頭。

而央行雖然Q4暫緩第八波信用管制，謝哲耀說：「房市貸款仍緊縮，未來以個案表現為主。」有交通軌道及產業發展的區段，相對未來發展性佳。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？ 周邊房市熱區完整剖析