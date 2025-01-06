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最慘曾「2年賣3戶」　桃園建商樂觀：不會再有倒閉潮

▲▼ 桃園 。（圖／記者項瀚攝）

▲桃園建商董座表示，桃園長期屬於落後補漲區，目前來看價格還是往上。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

919後新案市場急凍，房價會跌價嗎？有可能出現建商倒閉潮嗎？桃園建商表示，整體而言可能出現殺價空間，但桃園長期屬於落後補漲區，目前來看價格還是往上，此外也不認為會有建商倒閉潮。

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璟都建設機構董事長黃國明表示，「展望2025房市，有些建商可能礙於資金壓力，出現小降、殺價空間，過去超漲的地區會回檔，但桃園長期本來就屬於落後補漲的地區，目前來看價格還是往上走。」

另外，有建商業者補充：「桃園房市走向，一大部分取決於寶佳機構的策略，但目前來看，該集團對明年的推案並沒有放緩。」

央行祭出第七波選擇性信用管制後，新案市場交易量縮，加上土建融不易，讓市場關心，若市況沒有好轉，是否會出現建商倒閉潮？

走過大風大浪的黃國明回顧，前一波房市景氣反轉，不亞於央行第七波打炒房，「2014年我向桃園市府標下8塊土地，馬上就遇到房市景氣反轉，推案時從每坪賣38萬元跌到24萬元，還花了1.4億元在青埔蓋形象館，2年來只賣3戶，到了2020年7案餘屋賣完。」

黃國明說，過去台灣歷經幾波房市空頭，像是2000年、2008年、2016年的時候，已淘汰掉體質不健全的公司，現在的法拍也很少了，「台灣房地產已經沒有存活問題。」

▲▼ 桃園璟都建設 。（圖／記者項瀚攝）

▲黃國明（左）表示，璟都建設2025年將推出100億元案量。（圖／記者項瀚攝）

黃國明進一步表示，建商有分2種，首先是投資型建商，像是有工務底子人、銷售經驗的人合作，找投資者來，一同推個小案就成立建設公司，而當景氣反轉時，不願再投資下一塊，公司也自然解散了。

黃國明接著說，另外一種就是穩紮穩打，實質扎根經營的建商，「像是璟都已成立25年，即便當前房市成交量縮，但2025年預計推出100億元，合計4案，分別位於桃園市莊敬路、大園客運園區、草漯、大溪。」

房市專家何世昌補充，觀察建商退出倒閉，大多時候與產業景氣的關聯性不大，都是個案原因所造成，估計這次雖然市場因政策進入寒冬，但也不會有明顯的倒閉潮。不過他也提到，還是要持續關注金管會對「薯條三兄弟」的管制，可能會讓資金吃緊的建商，失去最後一條路。

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關鍵字：璟都建設黃國明房市建商倒閉房價桃園打房反轉

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