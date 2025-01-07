台中最強蛋白區直追3屯區　 逾3成預售案銷售率過半

▲本屬台中縣的沙鹿區、潭子區及太平區等蛋白區，逆勢強銷。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2024年受打炒房政策影響，景氣開高走低，但台中仍有不少預售新案銷售過半。台中2024年共有332場預售案申報備查，其中銷售過半的案件有115場，本屬台中縣的沙鹿區、潭子區及太平區等蛋白區，逆勢強銷。

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台中2024年共有332場預售案申報備查，其中有115場銷售過半，這些熱銷新案的分布區域，以北屯區24案最多，其次為西屯區的11案；南屯區、沙鹿區雙雙以10案並列第3；潭子區、太平區則分別以8案、5案分居4、5名。

2024年台中銷售率過半的115案當中，高達24案坐落北屯區，獨佔逾1/5，熱銷案件數比居次的西屯區多出1倍以上。而除了北屯區、西屯區及南屯區等原台中市的蛋黃區外，蛋白區的崛起也相當驚人。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示：「北屯區現今戶籍人口超過31萬人，為中台灣人口第一大區，剛性需求旺盛，加上北屯區的十四期、機廠總站、單元十二、廍子等新興重劃區，各具建設題材，不僅推案量大，買氣也不錯，因此高銷售率建案也相對多，帶動北台中整體走旺。」

沙鹿、潭子及太平，分別緊鄰原台中市的西屯區、北屯區與東區，是蛋黃區外溢發展的第一排，加上三地均有交通建設話題，房價也比鄰近的蛋黃區便宜許多，因此磁吸市區外溢的小資買盤轉進，總價1200萬元以內的首購型案件多半能順銷。

▲潭子的空屋率低於6%也是台中市空屋率最低的一區，反映市場需求強、供給量少。（圖／記者陳筱惠攝）

尤其潭子去年申報備查的10案當中，高達8案的銷售率已突破5成，幾乎案案順銷，堪稱台中的最強蛋白區。

熙雍地產鄭昇杰分析：「2024年台中的高銷售率建案，首購平價、品牌建商、透天宅，也帶動中古屋產品銷售也相對平順，以潭子來說空屋率低於6%，也是台中市空屋率最低的一區，反映市場需求強、供給量少，也因潭子最鄰近北屯，還有『北北屯』之稱，近一年中古屋的成交均價已逾30萬元。」

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