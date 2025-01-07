民眾看漲房價比例僅剩16%　26%憂貸款成數不足

▲信義調查，2024年Q4只剩下16%比例看漲房價，2季以來就快速下降40%。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

信義房屋民調顯示，2024年Q4只剩下16%民眾看漲房價，2季以來就快速下降40%。另外，有26%民眾怕貸款成數不足，也有20%的人擔心房貸利率會超過2.5%。

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信義房屋針對官網使用者進行2025年Q1的購屋意向調查，調查期間為央行第七波選擇性信用管制已上路一季（調查時間：2024年12月23到1月3日）。調查結果顯示，民眾延續政策後保守心態，對於當前房市信心，是近2年以來最保守的時候。





▲短短經過2季時間，民眾看漲房價減少40%。（表／信義房屋提供）

半年前景氣看法最樂觀的時候，有高達56%的受訪者認為房價會上漲，但央行喝咖啡與第七波選擇性信用管制影響，連續2季房市樂觀情緒都反轉往下，此次調查剩下16%看漲房價，看跌房價比例達52%，整體房市已經沒有不買會更貴的氛圍。

至於房貸限縮影響調查，有26%擔心貸款成數不足，連2次調查貸款成數都是民眾最擔心的部分，僅有22%表示首購不擔心受影響。另外，有20%擔心房貸利率會超過2.5%，11%受訪者擔憂怕房貸要排隊或申請不到。

▲信義房屋調查顯示，有26%擔心貸款成數不足。（表／信義房屋提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然央行沒有再祭出第八波管制，但購屋人也未因此而轉趨樂觀，顯示不管是實質面、信心面，央行的政策仍威力猶存，實務上整體房市出現量縮降溫，一二手市場都受到顯著影響。」

曾敬德說：「此季調查民眾對於房市看法保守，房市還是會維持自用當道格局不變，房貸緊縮在2025還是影響民眾房市信心與購買力的重要關鍵。」

不過，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，據不少店東長反饋，12月時市場上剛需客戶的觀望心態有稍稍下降，畢竟打炒房政策在9月上路，至今也走過了3個月多的消化期，接下來就是觀察農曆年後交易量表現能否有比較明顯的回升。

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