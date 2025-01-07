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加價不到90萬　神秘年輕人9808萬標下台中最貴「聯聚瑞和大廈」

▲▼ 聯句瑞和 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市首棟突破百萬元單價的豪宅「聯聚瑞和大廈」，今中低樓層法拍標出近億元成交。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市首棟突破百萬元單價的豪宅「聯聚瑞和大廈」，也是目前台中最貴豪宅成屋社區。去年中低樓層一戶進入法拍市場，才開春7天，該戶底價9723萬元，今日隨即標出9808.8888萬元，加價不到90萬元，法拍專家表示「買到賺到」。

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「聯聚瑞和大廈」位於市政北七路，正對秋紅谷公園，樓高43層，不僅是中台灣最高住宅大樓，且由台中豪宅推手聯聚建設打造，對買家而言極具身分象徵意義，坪數規劃165、330坪，堪稱台中豪宅的頂級藏品。

而「聯聚瑞和大廈」進入法拍市場，也在開春創下逼近億元的成交。透明房訊台中公司經理鄭本明分析：「以該戶同樓層交易，在2023年8月成交價格為1.2億元來看，得標人約以目前市價9折價取得，實際上以該棟建物來說相對便宜，只是高總價市場，非常人能買！」

▲▼聯聚建設,歌劇院,ＡＣＰＶ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據預售屋實價登錄，截至目前為止第一名預售案就是同品牌的「聯聚理安大廈」拿下。（圖／記者陳筱惠攝）

據參與投標的現場人士透露，此次出手共計2張標單，得標的為陳姓自然人，「該組得標人是早早的投標，且一看就知道是投這單，因為一行4人相對年輕，且穿著『非富即貴』。」

實際上，七期內成屋在2024年也出現不少法拍物件，現場人士說：「都位於七期的法拍，卻是『各花入各眼』，也不少有單價4字頭物件一再流標，但以該品牌來說在預售市場『聯聚理安大廈』因出現超高單、總價的交易，投標人對於標的物定位具備信心。」

其實根據預售屋實價登錄，截至目前為止，台中市十大豪宅交易當中，前4名豪宅社區皆位於七期，而第一名則由「聯聚理安大廈」拿下，於10月創下毛胚單坪127.2萬元的成交紀錄，總價突破1億5239萬元，穩居台中十大豪宅之首，也改寫台中市有預售實價以來的最高紀錄。

▲▼ 聯聚玉衡 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲聯聚建設2025年火力全開，除了在售中的「聯聚理安大廈」，同樣是七期秋紅谷首排的「聯聚玉衡大廈」（圖中間）也已經進場銷售。（圖／記者陳筱惠翻攝）

聯聚建設更是在2025年火力全開，除了「聯聚理安大廈」，位於「聯聚瑞和大廈」旁，同樣是七期秋紅谷首排的「聯聚玉衡大廈」也已經進場銷售，該基地面積1838坪，為聯聚歷案中最大規模，規劃雙塔建築，總樓高51樓，將超越自家建案，成為台中最高住宅。

七期資深房仲謝兒政認為：「現今七期外圍預售屋單價行情，已見7～9字頭，依『聯聚玉衡大廈』的地段及規畫，加上品牌力與口碑，標配百萬以上行情實屬合理，預期將再度刷新七期豪宅單價紀錄。」

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關鍵字：豪宅台中市七期法拍聯聚瑞和大廈玉衡理安超豪宅

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