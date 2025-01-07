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6年上調13.5萬　超頂豪宅每月55萬再出租「高於新鮮人年薪」

▲▼ 文華苑 。（圖／記者項瀚攝）

▲北市松山頂級豪宅「文華苑」10樓戶以每月55萬元出租，已相當、甚至超過上班族的年薪。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北市松山頂級豪宅「文華苑」10樓戶以每月55萬元出租，已相當、甚至超過上班族的年薪。有趣的是，該戶租金對比6年前一口氣上調13.5萬元；反觀同社區5樓戶，過去同樣是經過6年，但只上調5000元。

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住商機構彙整實價登錄資料，2024年北市最貴的5筆豪宅租金交易，分布於各行政區，其中松山區「文華苑」10樓戶租金最高，每月租金高達55萬元，已相當甚至高過不少上班族的年薪。

有趣的是，觀察2017年「文華苑」10樓戶租金，每月為42萬元，等於6年多一口氣調漲13.5萬元，漲幅超過3成。反觀同社區5樓戶，過去《ETtoday》曾報導，6年來租金只調漲5000元。

經查謄本，2024年租出的「文華苑」10樓戶房東為僑外資歐企投資公司，即為持有「文華苑」多戶的前前精英董座蔣東濬。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，頂級豪宅因不同屋況，或是房東與租客有不同的交情，加上市場上成交的樣本數不多，因此價碼比較沒有一個定數。

陳定中表示，本次「文華苑」10樓戶租金單價1613元，與該社區過去行情僅略高一點點，但算符合行情，6年來一口氣調漲13.5萬元，主要還是過去租得比較便宜，單價僅1233元；而樓下5樓戶僅調漲5000元，主要是前一手租金單價就已達1500多元的水準。

另外，觀察2024年入榜的豪宅，還有大安區「勤美璞真」24樓、內湖「長虹天璽」21樓、中正區「揚昇君臨」17樓及信義區「信義富鼎」3樓。

▲▼ 。（表／住商機構統計）

▲台北市2024年豪宅租金TOP5。（表／住商機構統計）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，「長虹天璽」屬北市一線豪宅，並有不少名人入住，名氣加持之下，此外鄰近內科、綠地公園等優勢，自然受高資產族群青睞。

賴志昶接著表示，「勤美璞真」緊鄰台北捷運大安森林站，又有面大安森林公園獨特景觀；「揚昇君臨」則是中正區博愛特區內少數大坪數豪宅，深受傳統金字塔族群喜愛；「信義富鼎」屋齡雖達15年，為前五名最高者，惟位處信義計畫區，蛋黃機能無可取代，租賃金額自然也是天價。

賴志昶補充：「若以近期成交價試算投資報酬率，豪宅投報率僅約1.5%上下，顯見縱然租金高，屋主在意有人照顧房子勝過賺取租金投報。」

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關鍵字：慶城街文華苑豪宅租金住商台灣房屋

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