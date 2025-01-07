ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

憂小基地危老案成地雷　專家：需更專業監測與預防措施

▲▼新北市三重區六張街工地開挖不慎，導致鄰近住宅倒塌。空拍畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨日晚間右側鄰房突倒塌。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者陳筱惠／綜合報導

三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨（6日）早鄰房公寓明顯下陷，政府工程緊急搶救，豈料晚間「莘聖沐光居」右側鄰房突倒塌，住戶來不及取物痛哭，令人鼻酸，但這類基地開挖造成鄰損事件頻傳，業者呼籲新北市建管單位應立即公開事故前後之所有監測數據。

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象　在地：通勤時間看熱區

三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地是基地僅97坪的危老案，這類小基地建案遍佈全台，也大多為都更危老案，對此，大地工程技師公會理事長施志鴻說：「目前觀測該工地連續壁地下水自接縫處滲漏出來，與上次大直樓房下陷的原因不一樣。」

施志鴻更公開呼籲新北市建管單位應立即公開事故前後之所有監測數據，並成立具大地及結構專業之調查小組，不是只有塌陷前十餘小時即到現場的建築師與土木技師。

「未來這類小基地、鄰房距離近基礎淺、高水位透水地層、未能止水排樁擋土壁個案，不夠專業的廠商不管開挖幾公尺、什麼地層都危險，就算只開挖6公尺多也是高風險。」施志鴻補充。

▲▼ 三重六張街,工地,塌陷 。（圖／記者項瀚攝）

▲這類小基地遍地開花，尤其都會區，需注意的是改建基地通常是4、50年老屋，鄰房也有很大機率是老屋，拆除時理論上來說左右邊建物風險與基地相同 。（圖／記者項瀚攝）

大台中危老建築諮商中心江泓諭則表示：「台中這樣規模的案子其實很多，百來坪基地案子，雙北會出現會倒塌，推測地下水估算水位錯誤，三重過去台北湖的範圍導致開挖砂湧，而台中這樣的案子少見是因為台中基本上是卵礫石，地質上不同。」

但江泓諭說：「過去台中2023年也出現過小基地開挖致災案例，但自此事件後，中市府有要求這類老屋拆除必須提供『拆除計劃書』，且需要經過土木技師、結構技師審核，才能進行拆除作業，一個小案子成本拉高約10萬元，但事前評估，確實讓類似工安意外的機率下滑。」

江泓諭表示：「這類小基地遍地開花，尤其都會區，需注意的是改建基地通常是4、50年老屋，鄰房也有很大機率是老屋，拆除時理論上來說左右邊建物風險與基地相同，多一道防護會不會拖累都更危老，見仁見智。」

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象　在地：通勤時間看熱區

關鍵字：三重基地開挖鄰損危老建案監測數據

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

民眾看漲房價比例僅剩16%　26%憂貸款成數不足

信義房屋民調顯示，2024年Q4只剩下16%民眾看漲房價，2季以來就快速下降40%。另外，有26%民眾怕貸款成數不足，也有20%的人擔心房貸利率會超過2.5%。

1小時前

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍城」鬼樓底價2.2億拍賣

滙智集團多年前涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，負責人名下1棟位於大社區觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，因欠稅658萬元，7日遭執行署高雄分署拍賣，底價2億2350萬元，專家預估，恐萬年流標。

2小時前

三重建地釀民宅倒塌　慈濟開放靜思堂收容受災戶

新北市三重區六張街一處建案工地開挖，造成鄰房嚴重傾斜，1月6日晚間8時45分其中一棟建物突然倒塌，新北市政府工務局連夜拆除，進而撤離周邊住戶，由於受災戶眾多，附近飯店收容空間不足，新北市府尋求慈濟基金會協助，慈濟開放三重靜思堂提供受災戶安住，並動員志工緊急投入關懷行動。

2小時前

台中最強蛋白區直追3屯區　 逾3成預售案銷售率過半

2024年受打炒房政策影響，景氣開高走低，但台中仍有不少預售新案銷售過半。台中2024年共有332場預售案申報備查，其中銷售過半的案件有115場，本屬台中縣的沙鹿區、潭子區及太平區等蛋白區，逆勢強銷。

4小時前

6年上調13.5萬　超頂豪宅每月55萬再出租「高於新鮮人年薪」

北市松山頂級豪宅「文華苑」10樓戶以每月55萬元出租，已相當、甚至超過上班族的年薪。有趣的是，該戶租金對比6年前一口氣上調13.5萬元；反觀同社區5樓戶，過去同樣是經過6年，但只上調5000元。

4小時前

廢魚塭變副都心　台南商60土地將點交完畢

南科效應驚人，受惠台南就業人口逐年成長，近年台南房、地價雙漲。北區商60重劃區歷經3年半市地重劃，上半年將完成土地點交，可提供建築商業用地22.11公頃，直接把廢魚塭變副都心，地主翻身變富翁，信義房屋專家表示，周邊大樓成交價已達4字頭。

6小時前

憂小基地危老案成地雷　專家：需更專業監測與預防措施

三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨（6日）早鄰房公寓明顯下陷，政府工程緊急搶救，豈料晚間「莘聖沐光居」右側鄰房突倒塌，住戶來不及取物痛哭，令人鼻酸，但這類基地開挖造成鄰損事件頻傳，業者呼籲新北市建管單位應立即公開事故前後之所有監測數據。

6小時前

莘聖建設第一案就出包　起底女董曾言：人與人間「信任最重要」

三重建案工地「莘聖沐光居」出包，造成鄰房倒塌，該案是莘聖建設成立5年來的第一案。莘聖建設過去著重在土地整合開發，沒有推案業績，因此相關資訊較少，但仍翻出該建商董事長張惠玲曾言：「人與人之間最重要的是信任，該為每一個原屋主及承購戶做把關。」

7小時前

見民宅被挖垮！老公寓住戶「換不起」悲觀哭：希望未來壓死我

新北市三重區有工地6日開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，導致一棟公寓在晚間8點49分突然倒下，另一棟嚴重傾斜，工務局連夜拆除3樓及頂樓違建。就有網友忍不住直呼恐怖，「旁邊蓋新大樓，自己家裡被弄塌，到底多少雙北人住在那種老公寓啊？」話題引發議論。

7小時前

輝達有意進駐「第一殯儀館」空地？　專家說實話：八點檔都不敢寫

台北市立第一殯儀館去年底拆除，600坪的黃金地段傳出輝達有意進駐。對此有專家直言「八點檔都不敢寫的情節」。

8小時前

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

見民宅被挖垮！老公寓住戶嘆：希..

「民間都更專家」悄收南屯28間..

輝達有意進駐「第一殯儀館」空地..

莘聖建設第一案就出包　起底女董..

台積電傳屏東設CoWos供應鏈..

信義拿下土城樹林線首座聯開案　..

茂德砸1.69億買大綜電腦起家..

台中剩1區家戶人口破3人　估價..

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍..

最慘曾「2年賣3戶」　桃園建商..

ETtoday房產雲

最新新聞more

民眾看漲房價比例僅剩16%　2..

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍..

三重建地釀民宅倒塌　慈濟開放靜..

台中最強蛋白區直追3屯區　 逾..

6年上調13.5萬　超頂豪宅每..

廢魚塭變副都心　台南商60土地..

憂小基地危老案成地雷　專家：需..

莘聖建設第一案就出包　起底女董..

見民宅被挖垮！老公寓住戶嘆：希..

輝達有意進駐「第一殯儀館」空地..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366