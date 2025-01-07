憂小基地危老案成地雷　專家：需更專業監測與預防措施

▲三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨日晚間右側鄰房突倒塌。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者陳筱惠／綜合報導

三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨（6日）早鄰房公寓明顯下陷，政府工程緊急搶救，豈料晚間「莘聖沐光居」右側鄰房突倒塌，住戶來不及取物痛哭，令人鼻酸，但這類基地開挖造成鄰損事件頻傳，業者呼籲新北市建管單位應立即公開事故前後之所有監測數據。

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三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地是基地僅97坪的危老案，這類小基地建案遍佈全台，也大多為都更危老案，對此，大地工程技師公會理事長施志鴻說：「目前觀測該工地連續壁地下水自接縫處滲漏出來，與上次大直樓房下陷的原因不一樣。」

施志鴻更公開呼籲新北市建管單位應立即公開事故前後之所有監測數據，並成立具大地及結構專業之調查小組，不是只有塌陷前十餘小時即到現場的建築師與土木技師。

「未來這類小基地、鄰房距離近基礎淺、高水位透水地層、未能止水排樁擋土壁個案，不夠專業的廠商不管開挖幾公尺、什麼地層都危險，就算只開挖6公尺多也是高風險。」施志鴻補充。

▲這類小基地遍地開花，尤其都會區，需注意的是改建基地通常是4、50年老屋，鄰房也有很大機率是老屋，拆除時理論上來說左右邊建物風險與基地相同 。（圖／記者項瀚攝）

大台中危老建築諮商中心江泓諭則表示：「台中這樣規模的案子其實很多，百來坪基地案子，雙北會出現會倒塌，推測地下水估算水位錯誤，三重過去台北湖的範圍導致開挖砂湧，而台中這樣的案子少見是因為台中基本上是卵礫石，地質上不同。」

但江泓諭說：「過去台中2023年也出現過小基地開挖致災案例，但自此事件後，中市府有要求這類老屋拆除必須提供『拆除計劃書』，且需要經過土木技師、結構技師審核，才能進行拆除作業，一個小案子成本拉高約10萬元，但事前評估，確實讓類似工安意外的機率下滑。」

江泓諭表示：「這類小基地遍地開花，尤其都會區，需注意的是改建基地通常是4、50年老屋，鄰房也有很大機率是老屋，拆除時理論上來說左右邊建物風險與基地相同，多一道防護會不會拖累都更危老，見仁見智。」

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