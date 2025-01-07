廢魚塭變副都心　台南商60土地將點交完畢

▲台南北區商60重劃區歷經3年半市地重劃，上半年將完成土地點交。（圖／台南市政府提供）
記者張雅雲／高雄報導
南科效應驚人，受惠台南就業人口逐年成長，近年台南房、地價雙漲。北區商60重劃區歷經3年半市地重劃，上半年將完成土地點交，可提供建築商業用地22.11公頃，直接把廢魚塭變副都心，地主翻身變富翁，信義房屋專家表示，周邊大樓成交價已達4字頭。
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北安商業區市地重劃區（商60）位於台南市北區，以公辦重劃的方式開發商業區和公共設施，台南市地政局局長陳淑美指出，從日治時期本地區即為養魚場，截至2021年重劃前都一直維持魚塭的使用，在都市計劃定位為「安南副都心」。
市地重劃後可提供建築商業用地22.11公頃，以及15.06公頃的公共設施用地，包含道路、公園道、公園、停車場、廣場、廣場兼停車場等。
▲台南北區商60重劃區土地已完成全區土地分配公告，正辦理土地分配異議協調。（圖／台南市政府提供）
台南市地政局指出．重劃區土地已完成全區土地分配公告，正辦理土地分配異議協調，今年4~5月間辦理地籍整理及土地登記等相關作業，預計上半年將完成點交土地，給各土地所有權人管理使用。
台南市代銷公會輔導理事長陳雨利表示，商60周邊預售案「藏美六本木」、「良勳森悦」，成交價約為36~40萬元，未來商60發展後，區域生活機能將進一步完善，若能吸引大型商場進駐，屆時建商推案就更具優勢，若按照商60周邊地價，目前每坪約50萬元來看，未來商60區內的商業土地，6字頭起跳都不意外。
信義房屋安南海佃店專案經理郭顓宇說：「商60重劃區內以往都是廢棄魚塭地，多為祖產罕有交易，從有實價登錄以來，就沒有交易紀錄。」
郭顓宇分析，商60交地後，因土地使用強度更強，預計將吸引不少外地建商、上市建商等大型建商大舉獵地，帶動區域房價上揚，在地代銷透露，房價也有機會挑戰5字頭。
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