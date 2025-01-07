欠稅658萬！　觀音山「匯智龍城」鬼樓底價2.2億拍賣

▲位於大社區觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，因欠稅658萬元，7日遭執行署高雄分署拍賣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

滙智集團多年前涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，負責人名下1棟位於大社區觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，因欠稅658萬元，7日遭執行署高雄分署拍賣，底價2億2350萬元，專家預估，恐萬年流標。

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台中匯智集團多年前以年息23.5%，在大台中地區吸金逾20億元，總計上千名投資客上當，當時宣稱要在全台15處興建高級聯誼會館，最後僅高雄觀音山大型渡假會館最接近完工，但仍荒廢至今。

▲位於大社區未完工大型渡假會館，旁邊就是觀音山風景區。（圖／記者張雅雲攝）

執行署高雄分署指出，債務人李姓自然人因積欠房屋稅和地價稅合計658萬6242元，因此被查封，該會館位於大社區觀音山段翠屏路旁，為地上12層未完工建物，地坪1720坪、建坪2469坪，主體結構完整，底價2億2350萬元，7日進行一拍。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，該大樓1999年首度遭拍賣，債務人為金嘉莊開發股份有限公司，最後2004年由李性自然人以5900.4萬元得標，之後2014年5月流入拍賣，9月一拍底價4億1872萬元，歷經二輪八拍不斷流標，今年首度再重啟第三輪拍賣，換算下來，7日為李姓自然人接手後，一共荒廢20年第9次拍賣。

▲該會館多次拍賣，但建築物並未完工。（圖／記者張雅雲攝）

透明房訊經理陳慧瑜表示，該會館多次拍賣，但因建築物並未完工，且依據執行署公告中的現勘紀錄表示，該案2018年1月現勘時發現現場有焚燒痕跡以及多處門鎖遭破壞，電機等設備均已被人拆卸走，2022年11月9日還曾被報出有男子陳屍於大樓內，暫無法確認死因，因此多次拍賣後仍未拍出。

時間 拍次 底價(萬元) 2014/9/10 第一輪一拍 4億1872 2014/10/15 第一輪二拍 3億3497 2014/11/12 第一輪三拍 2億6798 2014/12/24 第一輪四拍 2億1439 2023/4/11 第二輪一拍 4億3300 2023/5/2 第二輪二拍 3億4700 2023/6/6 第二輪三拍 2億7900 2023/9/5 第二輪四拍 2億2400 2025/1/7 第三輪一拍 2億2350

▲觀音山匯智龍城近年拍賣記錄。（ETtoday製表）

陳慧瑜表示，該案本身問題多，除未完工外，另有小木屋改建水泥屋、電機等必要設備缺失、結構損傷等問題，以及最讓人質疑的「疑似兇宅」等問題存在，由於該案所有權人是當初吸金案負責人，且該棟建築物因未完工可能有後續工程款及後續工程施作等問題未解，容易造成投資人因無法確認風險而選擇放棄參與拍賣。

徐華辰表示，後續重新整理的成本高，加上觀音山風景區周邊是否有足夠景點吸引觀光客旅遊，以及目前國旅低迷的市況下，可能較難吸引足夠的客群入住，恐怕容易成為「萬年流標」物件。

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