ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍城」鬼樓底價2.2億拍賣

▲▼ 大社 。（圖／記者張雅雲攝）

▲位於大社區觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，因欠稅658萬元，7日遭執行署高雄分署拍賣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

滙智集團多年前涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，負責人名下1棟位於大社區觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，因欠稅658萬元，7日遭執行署高雄分署拍賣，底價2億2350萬元，專家預估，恐萬年流標。

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象　在地：通勤時間看熱區

台中匯智集團多年前以年息23.5%，在大台中地區吸金逾20億元，總計上千名投資客上當，當時宣稱要在全台15處興建高級聯誼會館，最後僅高雄觀音山大型渡假會館最接近完工，但仍荒廢至今。

▲▼ 大社 。（圖／記者張雅雲攝）

▲位於大社區未完工大型渡假會館，旁邊就是觀音山風景區。（圖／記者張雅雲攝）

執行署高雄分署指出，債務人李姓自然人因積欠房屋稅和地價稅合計658萬6242元，因此被查封，該會館位於大社區觀音山段翠屏路旁，為地上12層未完工建物，地坪1720坪、建坪2469坪，主體結構完整，底價2億2350萬元，7日進行一拍。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，該大樓1999年首度遭拍賣，債務人為金嘉莊開發股份有限公司，最後2004年由李性自然人以5900.4萬元得標，之後2014年5月流入拍賣，9月一拍底價4億1872萬元，歷經二輪八拍不斷流標，今年首度再重啟第三輪拍賣，換算下來，7日為李姓自然人接手後，一共荒廢20年第9次拍賣。

▲▼ 大社 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該會館多次拍賣，但建築物並未完工。（圖／記者張雅雲攝）

透明房訊經理陳慧瑜表示，該會館多次拍賣，但因建築物並未完工，且依據執行署公告中的現勘紀錄表示，該案2018年1月現勘時發現現場有焚燒痕跡以及多處門鎖遭破壞，電機等設備均已被人拆卸走，2022年11月9日還曾被報出有男子陳屍於大樓內，暫無法確認死因，因此多次拍賣後仍未拍出。

時間 拍次 底價(萬元)
2014/9/10 第一輪一拍 4億1872
2014/10/15 第一輪二拍 3億3497
2014/11/12 第一輪三拍 2億6798
2014/12/24 第一輪四拍 2億1439
2023/4/11 第二輪一拍 4億3300
2023/5/2 第二輪二拍 3億4700
2023/6/6 第二輪三拍 2億7900
2023/9/5 第二輪四拍 2億2400
2025/1/7 第三輪一拍 2億2350

▲觀音山匯智龍城近年拍賣記錄。（ETtoday製表）

陳慧瑜表示，該案本身問題多，除未完工外，另有小木屋改建水泥屋、電機等必要設備缺失、結構損傷等問題，以及最讓人質疑的「疑似兇宅」等問題存在，由於該案所有權人是當初吸金案負責人，且該棟建築物因未完工可能有後續工程款及後續工程施作等問題未解，容易造成投資人因無法確認風險而選擇放棄參與拍賣。

徐華辰表示，後續重新整理的成本高，加上觀音山風景區周邊是否有足夠景點吸引觀光客旅遊，以及目前國旅低迷的市況下，可能較難吸引足夠的客群入住，恐怕容易成為「萬年流標」物件。

《地產詹哥老實說》EP238／台積電扭轉「南科人不住南科」舊印象　在地：通勤時間看熱區

關鍵字：渡假會館拍賣欠稅高雄台中觀音山透明房訊寬頻房訊

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

民眾看漲房價比例僅剩16%　26%憂貸款成數不足

信義房屋民調顯示，2024年Q4只剩下16%民眾看漲房價，2季以來就快速下降40%。另外，有26%民眾怕貸款成數不足，也有20%的人擔心房貸利率會超過2.5%。

1小時前

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍城」鬼樓底價2.2億拍賣

滙智集團多年前涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，負責人名下1棟位於大社區觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，因欠稅658萬元，7日遭執行署高雄分署拍賣，底價2億2350萬元，專家預估，恐萬年流標。

2小時前

三重建地釀民宅倒塌　慈濟開放靜思堂收容受災戶

新北市三重區六張街一處建案工地開挖，造成鄰房嚴重傾斜，1月6日晚間8時45分其中一棟建物突然倒塌，新北市政府工務局連夜拆除，進而撤離周邊住戶，由於受災戶眾多，附近飯店收容空間不足，新北市府尋求慈濟基金會協助，慈濟開放三重靜思堂提供受災戶安住，並動員志工緊急投入關懷行動。

2小時前

台中最強蛋白區直追3屯區　 逾3成預售案銷售率過半

2024年受打炒房政策影響，景氣開高走低，但台中仍有不少預售新案銷售過半。台中2024年共有332場預售案申報備查，其中銷售過半的案件有115場，本屬台中縣的沙鹿區、潭子區及太平區等蛋白區，逆勢強銷。

4小時前

6年上調13.5萬　超頂豪宅每月55萬再出租「高於新鮮人年薪」

北市松山頂級豪宅「文華苑」10樓戶以每月55萬元出租，已相當、甚至超過上班族的年薪。有趣的是，該戶租金對比6年前一口氣上調13.5萬元；反觀同社區5樓戶，過去同樣是經過6年，但只上調5000元。

4小時前

廢魚塭變副都心　台南商60土地將點交完畢

南科效應驚人，受惠台南就業人口逐年成長，近年台南房、地價雙漲。北區商60重劃區歷經3年半市地重劃，上半年將完成土地點交，可提供建築商業用地22.11公頃，直接把廢魚塭變副都心，地主翻身變富翁，信義房屋專家表示，周邊大樓成交價已達4字頭。

6小時前

憂小基地危老案成地雷　專家：需更專業監測與預防措施

三重六張街新建案「莘聖沐光居」工地，昨（6日）早鄰房公寓明顯下陷，政府工程緊急搶救，豈料晚間「莘聖沐光居」右側鄰房突倒塌，住戶來不及取物痛哭，令人鼻酸，但這類基地開挖造成鄰損事件頻傳，業者呼籲新北市建管單位應立即公開事故前後之所有監測數據。

6小時前

莘聖建設第一案就出包　起底女董曾言：人與人間「信任最重要」

三重建案工地「莘聖沐光居」出包，造成鄰房倒塌，該案是莘聖建設成立5年來的第一案。莘聖建設過去著重在土地整合開發，沒有推案業績，因此相關資訊較少，但仍翻出該建商董事長張惠玲曾言：「人與人之間最重要的是信任，該為每一個原屋主及承購戶做把關。」

7小時前

見民宅被挖垮！老公寓住戶「換不起」悲觀哭：希望未來壓死我

新北市三重區有工地6日開挖地下室，造成兩側鄰房傾斜龜裂，導致一棟公寓在晚間8點49分突然倒下，另一棟嚴重傾斜，工務局連夜拆除3樓及頂樓違建。就有網友忍不住直呼恐怖，「旁邊蓋新大樓，自己家裡被弄塌，到底多少雙北人住在那種老公寓啊？」話題引發議論。

7小時前

輝達有意進駐「第一殯儀館」空地？　專家說實話：八點檔都不敢寫

台北市立第一殯儀館去年底拆除，600坪的黃金地段傳出輝達有意進駐。對此有專家直言「八點檔都不敢寫的情節」。

8小時前

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

見民宅被挖垮！老公寓住戶嘆：希..

「民間都更專家」悄收南屯28間..

輝達有意進駐「第一殯儀館」空地..

莘聖建設第一案就出包　起底女董..

台積電傳屏東設CoWos供應鏈..

信義拿下土城樹林線首座聯開案　..

茂德砸1.69億買大綜電腦起家..

台中剩1區家戶人口破3人　估價..

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍..

最慘曾「2年賣3戶」　桃園建商..

ETtoday房產雲

最新新聞more

民眾看漲房價比例僅剩16%　2..

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍..

三重建地釀民宅倒塌　慈濟開放靜..

台中最強蛋白區直追3屯區　 逾..

6年上調13.5萬　超頂豪宅每..

廢魚塭變副都心　台南商60土地..

憂小基地危老案成地雷　專家：需..

莘聖建設第一案就出包　起底女董..

見民宅被挖垮！老公寓住戶嘆：希..

輝達有意進駐「第一殯儀館」空地..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366