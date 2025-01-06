「民間都更專家」悄收南屯28間透天　在地曝：10年斥資逾15億

記者陳筱惠／台中報導

有「民間都更專家」之稱的親家與允將建設，據傳再度出手南屯區大墩二街鄰近的透天，目前收購28間透天、土地42筆，金額預估超過15億元以上，整合面積948.03坪。土開專家評估，單坪土地價格預估達200萬元。

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▲台中「民間都更專家」據傳再度出手南屯區大墩二街鄰近的透天，目前收購28間透天、土地42筆。（圖／記者陳筱惠攝）

親家建設、允將建設及其旗下土開公司恆厚興業，過去成功整合包含西屯區七期西側，黎明路二段與台灣大道三段整片街口，蠶食鯨吞約1800坪土地。另外，西屯路二段、文心路口也是整排被收購，還有公益路上整座透天社區與臨路店面。

▲該塊土地搭上台中市住變商的風潮，市場行情預估單坪達200萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

目前已知大墩二街上28間透天、土地42筆已經過戶，買家過戶為自然人，但實際上「該地其實已經整合10年之久」，得業地產總經理黃博盛表示：「該塊土地搭上台中『住變商』的風潮，因此目前土地為商4，市場行情預估一坪達200萬元。」

根據實價登露，大墩二街鄰近的28間透天、土地42筆中，僅有幾筆交易被揭露，但依照地籍資料上整批土地共同設定金額達18億元，預估收購金額超過15億元以上，整合面積948.03坪。

黃博盛說：「目前建商背景購地分為兩種，一種是針對重劃區，另一類則是攻進舊市區，且以目前的市場氛圍來說，市區整合土地因為有貸款優勢，2025年整合類型的購地會趨於明顯。」

▲三面臨路街廓已全數過戶給自然人。（圖／紀石圖創工作室提供）

台中營建業者則透露，「以此案來說，收購時間拉很長，光是地主就超過20位，也有家族型地主，實價登錄若有特殊協議，也有可能蓋牌不揭露。價差可能極大，且一戶一戶買，通常不是建設公司正常的流程。」

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