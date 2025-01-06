信義拿下土城樹林線首座聯開案　將蓋29層住宅大樓

▲信義（9940）拿下捷運土城樹林線第一個聯開案，為LG17站出入口A。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

信義（9940）拿下捷運土城樹林線第一個聯開案，為LG17站出入口A，將興建地上29層住宅大樓。信義表示，考量資金成本，公司傾向合建，以案量變多、變大，擴張品牌力為目標，未來不排除繼續投標新北其他聯開案。

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捷運土城樹林線第一個捷運開發案「LG17站出入口A捷運開發共構大樓」招商成功，由信義開發選為最優申請人，預計今年初簽約、2026年開工，預計5年內完工，投資金額16億元，而本次為信義開發第二度出手聯開宅，首次得標。

新北捷運工程局長李政安表示，LG17站捷運開發基地約395坪，預計興建地上29層、地下5層約6300坪捷運住宅大樓，投資人將捷運出入口與開發大樓整體共構設計及興建，3樓就能直接連通出入口，有效提升捷運運量，也實現到站即到家的便利性。

▲「土城樹林線LG17站出入口A聯開案」將興建地上29層住宅大樓。（圖／新北捷運局提供）

信義副總陳志桓表示，信義不動產開發策略不養地，並考量資金成本，更傾向合建，以案量變多、變大，擴張品牌力為目標。開發區域方面，目前信義的重心在雙北，針對其他聯開案，未來不排除繼續投標。

至於本次拿下的「土城樹林線LG17站出入口A聯開案」，陳志桓表示：「目前就分回的部分仍在討論，因此還抓不出總銷規模，產品會設定在2~3房，推案時間尚未確認。」

事實上，捷運土城樹林線全線共規劃9處捷運開發案，預期能創造約373億元投資金額，繼LG17捷運開發案招商成功，LG16站出入口A及B都已經公告招商，將於3月開標，緊接著LG15站出入口B及LG19站出入口A、B規劃明(2025)年第1季公告，其餘3處辦理都市計畫變更作業。

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