中國住房建設會議：2025用力推動房市止跌回穩、大力實施城市更新

▲中國全國住建部門2025年要持續用力推動房地產市場，止跌回穩。（示意／路透）



文／中央社

中國住建部24至25日在北京召開「全國住房城鄉建設工作會議」，會中除宣稱中國今年房地產市場出現「積極變化」外，並下達明年的首要重點工作是「持續用力，推動房地產市場止跌回穩」。

北京日報報導，會議認為，全國住房城鄉建設系統「在穩上態勢向好、在進上步伐加快、在立上實現突破」，推動住建事業「高質量發展取得新的進展」。同時，今年中國房地產市場已「出現積極變化」，其中包括打出「四個取消、四個降低、兩個增加」政策組合拳；且持續打好「保交房攻堅戰；並著力化解房企業風險等」。

這項會議指出，2025年中國全國住建部門要重點抓好以下工作，第1大項是「持續用力，推動房地產市場止跌回穩」。首先要著力釋放需求。把「四個取消、四個降低、兩個增加」各項存量政策和增量政策堅決落實到位，大力支持剛性和改善性住房需求。

同時要加力實施城中村和危舊房改造，在新增100萬戶的基礎上繼續擴大城中村改造規模，並消除安全隱患，改善居住條件。對群眾改造意願強烈、條件比較成熟的改建案重點支持。

其次是著力改善供給。商品房建設要「嚴控增量、優化存量、提高質量」。「以需定購、以需定建」，增加保障性住房供給，配售型保障房要加大力度，再幫助一大批新市民、青年人、農民工等實現安居。

▲中國全國住建部門2025年要持續用力推動房地產市場，止跌回穩。（圖／路透）



第2大項是推動構建房地產發展新模式。其中包括著力優化和完善住房供應體系，加快發展保障性住房，滿足城鎮住房困難工薪群體剛性住房需求；以及完善房地產全過程監管，整治房地產市場秩序，確實維護群眾合法權益。

第3大項是大力實施城市更新。包括堅持「先體檢、後更新，無體檢、不更新」，建立城市體檢和城市更新一體化推進機制；謀劃實施一批城市更新改造項目，全面完成公元2000年底前建成的城鎮老舊小區改造任務，基本完成已排查出老化燃氣管道的更新改造任務。

第4大項是打造「中國建造升級版」。其中包括更大範圍推廣「智慧建造、綠色建造、裝配式建築」；並把綠色建築培育發展成新的經濟成長點，2025年實現新建建築全面執行綠色建築標準的目標。

第5大項是建設「安全、舒適、綠色、智慧的好房子」。包括支持房企特別是大型房企打造一批「好房子」樣板，把「保障房率先建成好房子」，「把老房子、舊房子變成好房子」；並大力實施物業服務品質提升行動。