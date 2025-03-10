他想在淡水買房「女友直搖頭」　網點出2問題：逛一圈就知道

▲很多人假日喜歡去淡水附近走走。（資料照／記者賴志昶攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前段時間，有網友本來想買淡水的房子，覺得有捷運、輕軌，且屋齡也新，然而女友卻不同意，讓他不明白對方的考量是什麼。如今又有網友挖出該則貼文，好奇這個女生反對買在淡水的原因是什麼？貼文曝光後，掀起網友討論。

之前有男網友在Dcard上，以「女友不讓我買淡水怎麼辦」為標題發文，他和女友交往8年，因為有意結婚，所以就開始看房。他覺得淡水有很多建案很吸引人，並認為住在淡水的話，擔心塞車就搭捷運、擔心天氣問題就開冷氣或暖氣、怕有噪音就換氣密窗，應該沒什麼太大問題，然而女友依舊反對，讓他想知道原因。

近日則有網友在PTT的home-sale板上，以「為什麼不建議買淡水」為標題發文，並轉貼該篇Dcard的文章。他說，女方反對買在淡水，男方則覺得當地有捷運、輕軌很不錯，大家覺得淡水可以買嗎？為何不建議買在淡水呢？

▲淡水老街是知名景點。（資料照／記者周宸亘攝）

貼文曝光後，底下網友直言，「如果淡水那麼好早就不是現在這個價，交通+氣候明顯硬傷，去逛一圈就知道」、「你冬天去住一個月」、「冷死+超級潮濕，不適合居住」、「通勤太花時間了，會累死」、「就交通呀、距離呀，除非你在淡水附近上班」。

還有網友回應，「看是竹圍還是淡海新市鎮吧，距離差很多」、「去年買淡水覺得很值得的決定」、「我是住淡水，就......便宜」、「淡水的房價已經說明了一切」、「除非你WFH，要不然不用考慮淡水」、「淡海自住沒啥不行，但投資要多考慮」。