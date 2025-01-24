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有運動習慣！要選「社區內 or 外」有健身房的房？　網答案一面倒

▲▼健身房,健身器材,健身,運動。（圖／記者曾筠淇攝）

▲很多人都有健身的習慣。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有健身的習慣，如果要買房，可能也會將「健身房」列入考量。近日就有網友發文表示，她和家人都很喜歡運動，最近在看房時，發現有些預售屋有規劃健身房；而另一間房，則是附近就有一家健身房，因此她就想知道，買房時應該要怎麼選？對此，信義房屋專家建議，可以依照自身需求來選擇。

有網友在Dcard上，以「買房社區有健身房好還是附近有健身房好」為標題發文，提到她和家人都很喜歡運動，她平時會去健身房，家人則會去運動中心或是公園。他們最近看了一些房子，包含預售屋、中古屋等，其中就留意到一間預售屋已有規劃健身房。

除了該間預售屋，原PO還注意到，另一間房則是附近就有健身房，步行大概5分鐘就到了。因此她就想知道，大家購屋時，會把健身房納入考量嗎？另外，若以自住、出售、租人三種角度來思考，有沒有健身房會影響到價格嗎？

▲▼微解封健身房，醫曝3大風險。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲多數人都認為，應該選擇附近有健身房的房子。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「建案付的通常很普」、「社區健身房方便但不專業，只是給很少運動的住戶運動空間而已」、「我會選附近是健身房的房子。公設的健身房都很陽春，跟健身房專業設備差蠻多的」、「當然是附近健身房的好啊，在想什麼」、「自住我不會考慮健身房，社區設備幾乎沒有人定期維護檢查」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，要看自身對健身的需求有多大，如果只是想跑跑步，社區的簡易健身房就夠用了；但如果有重度的健身需求、需要很多不一樣的器材，社區可能就比較難滿足，就可以選擇附近有健身房的房子。至於房價是否會因為有無健身房而受到影響？他認為其實還好，因為影響房價的因素太多。

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關鍵字：健身房買房信義房屋曾敬德Dcard

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