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台灣建案第一次！南港指標大案「東方大境」　攻頂台灣第一高峰

▲▼南港,東方大境,科技,AI,輝達,水岸。（圖／業者提供）

▲「東方大境」成功攻頂玉山，創台灣登山界、建築業界之先河。

圖、文／東方大境提供

近期南港議題不斷，除了NVIDIA輝達首座海外總部傳有望設址南港、港湖AI科技聚落將再掀浪潮之外，未來超過6座台北101大樓、近40萬坪的商辦空間，也讓南港成為企業總部落腳的超級熱區，不少企業主已提早佈局，像是輝達以10年長約租下潤泰玉成辦公大樓，做為第二座研發中心；宏碁一口氣買下國泰利百代11樓、12樓共10戶，顯見南港AI產業供應鏈動能活絡，前景可期。鑑於南港未來自帶光芒，並祈願來年光明燦爛，區內指標大案「東方大境」，趁年前組建登山團隊，並成功攻頂玉山，成為台灣第一支登頂玉山的建案品牌，開啟熱門市場話題。

科技曙光，照亮AI供應鏈新主場

「未來的科技曙光，必先照進南港！」東方大境主委闕山振表示，本次東方大境以個案之姿首創登頂玉山壯舉，除了宣示東方大境區域首開的領導地位，並且在台灣最高的地方迎接曙光，也意喻南港位處科技浪潮核心的高度優勢。東區門戶計畫引動兆億資金挹注量能，南港建設逐步到位，地利優勢不斷放大，已開始取代內湖，成為AI供應鏈核心聚落。此外隨著區域開發，南港重點發展軸心已從東側的經貿園區、金融軟體園區，轉向西側接壤信義、松山的A級商辦聚落。「東軸西進是現在進行式，當企業進駐完畢，西半邊的南港會成為台北最耀眼的商辦焦點。」闕山振認為，南港未來蓬勃旺盛的能量，不僅是吸引企業落腳、科技菁英買進的主因，同時也是東方大境屢屢創下區域買氣指標的關鍵之一。

▲▼南港,東方大境,科技,AI,輝達,水岸。（圖／業者提供）

▲「東方大境」位東區門戶西軸，散步緊鄰輝達研發中心、萬坪商場，更是區內水岸首發指標案。

近6000坪全街廓開發，全齡化森態造鎮

除了地段潛力與科技業紅利加持外，個案本身的優勢條件，亦為「東方大境」吸引買盤青睞的重要元素。「東方大境」為國賓大建設與雄域建設投資興建，由日本建築大師丹下憲孝操刀擘劃。基地座落基隆河岸第一排，近擁約25公頃成美左、右岸河濱公園，坐賞台北市難得的水岸景觀。全區整合近6000坪全街廓開發造鎮，一期基地為1388坪，共規劃1棟14層、2棟24層SRC地擎天地標，規劃坪數18至38坪的主力房型，滿足現代生多面向的居住需求。基地蘊含687坪的中庭花園，不僅保留了都會中珍稀的林蔭綠意，並特別選用環保材質鋪面，為台北綠意森態與海綿城市盡一份共好之力。在公設規劃上，東方大境特別延請涵碧美學大師王勝正出手，將水岸公園景觀與科技都會人文解構，融合為精緻獨特的空間語彙，打造包含一座雲頂泳池的全齡化公設會所。北市罕有的全街廓大基地，結合水岸、公園綠意、商務A辦，日常中的住、職、憩等各種面向俱能滿足，翩然展現一種「在未來城市裡的核心都市」之新生活型態。

▲▼南港,東方大境,科技,AI,輝達,水岸。（圖／業者提供）

▲「東方大境」位居基隆河水岸第一排，享水岸闊境視野，散步就是成美河濱公園。

訂簽7%簽約再抽名車，輕鬆成家圓滿享受

在付款方面，「東方大境」推出實惠親民的訂簽7%優付方案，掀起買盤熱潮，其中不乏教授、工程師等高收入人士，趁區域首開起漲點早早卡位買進。而鄰近科技業正值季度甚至年度紅利發放，也有不少科技人士將紅利獎金轉成置產資本，做為未來南港核心區域的資產佈局。回應市場好評，並結合南港「國際名車展示走廊」特色，東方大境大手筆祭出「賓賓有禮 買房抽賓士」感恩回饋，於2025年3月28日中午前完成簽約手續，即可獲得抽獎機會，最大獎為賓士GLA-200一台，買房抽好車，圓滿更踏實。

【東方大境】 
暸解更多：02-27825888
接待會所：南港路三段128號（中華賓士對面） 
官方網頁：https://www.newland.tw/one/BIG_Vision/

關鍵字：南港東方大境科技AI輝達水岸

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