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不合理利潤將修正　顏炳立7個字回應2025房價下跌論

記者項瀚／台北報導

「2025年房價會『修正』，不會『下跌』，只是不合理利潤往下掉。」戴德梁行董事總經理顏炳立認為，「房價不會修正回2年前成交價，什麼房市冰天雪地、移轉棟數跌破2016年低點、房價跌破2成，『一點機會都沒有』。」

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▲▼ 戴德梁行董事總經理顏炳立 。（圖／記者項瀚攝）

▲戴德梁行董事總經理顏炳立形容2025年房市為〈最後的火車站〉。（圖／記者項瀚攝）

德梁行董事總經理顏炳立以〈最後的火車站〉一曲形容2025年房市，「市場紅紅夕陽無限好，可惜近黃昏；自用買方沒買到的，不知道該在哪裡上車；而投機客則是惡夢已醒，哭歸暝，不知怎麼過日子。」

顏炳立表示，去年919央行打房之後，房市呈現「賣方等人、買方等價」，預期今年房市處於「回憶、觀望、盤整、修正」，量再縮、買氣降，房價呈現緩修格局，開價會往下修。

顏炳立表示，蛋白、蛋殼中的雞屎當蛋黃區、蛋白區來賣，而今年房價將逐漸走回合理價。但他強調，今年房價是叫做「修正」，而不是「下跌」，「合理利潤不見時，房價才是下跌；而不合理價往下掉時，這就是修正，賣方還是有賺啦。」

顏炳立表示，房價每年漲5%可以接受，每年漲15~20%就是炒作，估今年只是獲利降低，不會出現斷頭潮，「2025年預售市場總價不變，但單價不再創新高，市場出現促銷策略，成屋市場整體房價則不會跌破2年前成交價。」

顏炳立說：「今年房市會冰天雪地？買賣移轉棟數跌破2016年低點？房價跌2成？只有7個字『一點機會都沒有』。」他直言：「賠錢的生意沒人要做，而房價跌2成的話，銀行就死定了。」

▲房地產，房價，台北市，台北101，都更，都市更新，房市，老舊房屋，頂樓加蓋，違建，住宅區，買房，購屋。（圖／記者李毓康攝）

▲顏炳立表示，房價每年漲5%可以接受，每年漲15~20%就是炒作。（示意圖／記者李毓康攝）

至於房貸問題，顏炳立說：「沒有貸不到，只有無法接受的利息與成數，事實上919後造就地下金融、二胎行業，幾年前買預售的都是賺，怎麼拼也要交屋，再轉售。」

土地市場方面，戴德梁行預測，工業土地在臺灣AI科技產業傲視全球的優勢帶動下，全年需求仍將穩定成長，住商類土地則仍處在限貸令的陰影下，預估上半年政策並無鬆綁跡象，連帶預售推案將急凍，建商將暫停土地進貨。

以歷年土地平均交易量約1000億元的10年均線而言，戴德梁行估計，2025全年的土地交易量將萎縮為新台幣1800億元，建物買賣移轉棟數也將受銀行融資政策影響而大幅縮減，預估將由2024年的34.5萬棟縮減至28萬棟左右。

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關鍵字：戴德梁行顏炳立房價下跌打房央行

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