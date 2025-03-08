房屋退租沒重新粉刷！房東拒還3萬元押金　男提告追討吞敗

▲熊男退租後未依約重新粉刷，遭房東拒退押金。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名熊姓男子控訴，112年間向房東王女承租房屋居住，一年期滿後搬離，但王女卻拒絕退還3萬元押金，因此提告請求返還；但王女則反控，熊男搬離時並未依照租賃條約重新粉刷油漆，且屋內有多處損壞未修繕，因此拒絕退還押金。板橋地院法官審酌後，駁回熊男請求，判決房東王女免退押金。可上訴。

判決書指出，熊男112年4月間與房東王女簽下租約，約定每月租金1萬6500元、押金為3萬元；一年期滿後熊男搬離該處，但王女卻拒絕退還押金，熊男幾經索討未果，憤而提告請求返還。

對此，房東王女則駁斥，因熊男家中有燒香拜拜的習慣，導致牆壁被燻黑，租賃條約中早已約定「房子之附屬設備，如自然損壞或壽命已到，房客自行租可帶走。房東不負責日常保養維修責任，人為損壞或者使用不當要賠償」、「退租時必須要把房子油漆恢復原況」，但熊男未遵守條約，導致她要請人重新粉刷，且屋內還有多處損壞未修繕，總共費用加起來要8萬多元，因此拒絕返還3萬元押金。

法官審酌，系爭租約第21條中確實有明定「因房客有燒香拜拜，退租時必須要把房子油漆恢復原況交給房東」，然熊男在退租後卻未恢復原狀；依據房東王女提出的單據，修繕費用包括冷氣3萬2250元、油漆2萬5000元、清運費用1萬3500元、天花板7000元、主燈及插座面板3500元，共計8萬1250元，經王女提供租屋前後屋況照片對比，足認熊男未盡善良管理人注意義務，上開毀損顯非通常使用下形成之自然耗損，且牆面有髒汙、天花板也有因燒香拜拜殘留之香油痕跡，勘認熊男未依約回復屋況，因此認定押金已抵充修繕費用，駁回熊男請求。全案可上訴。