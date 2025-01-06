茂德砸1.69億買大綜電腦起家厝　一查「去年才買隔壁整排透天」

▲去年4月茂德建設以張姓自然人名義，一次打包6間透天，10月霸氣再出手買下隔壁大綜電腦。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠成為房市發展關鍵，高雄吸引各大建商持續獵地。根據實登，去年4月茂德建設以張姓自然人名義，一次打包6間透天，10月霸氣再出手買下隔壁大綜電腦，總價達1億6951萬元，換算單價120萬元，創該區段新高。。信義房屋專家表示，台積效應吸建商出手。。

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去年10月大綜電腦總公司出現轉手交易，該公司是南部第一家的專業電腦系統整合服務公司，2018年正式上櫃，據實價登錄最新揭露，總公司位於左營區民族一路，地坪140.97坪、建坪279坪，為地上3樓透天，屋齡30年，總價達1億6951萬元，為住5用地，換算單價120萬元，刷新該區段菜公段一小段最高地價紀錄。據了解，新買家就是茂德建設以張姓自然人名義整合，且為無貸款購入。

▲之前茂德已入手民族一路整排共6棟、屋齡55年的老透天，總價約5.6億元，無貸款一次全部打包。（圖／記者張雅雲攝）

而早在去年4月，張姓自然人已先入手民族一路上整排共6棟樓高2層、屋齡55年的老透天，總價約5.6億元，無貸款一次全部打包，該筆交易包含地上物及周邊菜公段一小段土地共9筆地號，合計建坪約135.3坪、土地面積約537.2坪，若以成交總價換算地價，每坪土地單價達104.5萬元，而在此次入手大綜後，基地整合達678坪。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，該基地周邊多為老舊透天，往後推出高樓建案，可具備景觀優勢，而北高雄近來迎接高科技移民潮，該商圈鄰近少數新案最高單價已站上4字頭，左營高鐵特區最高單價更已衝上6字頭，以該筆交易的成交地價推算，將來若推出大樓案，每坪單價應坐4望5。

▲民族一路周邊有高鐵左營站，距離台積電楠梓廠、楠梓產業園區也不遠。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋左營高鐵店專案經理李思嫻指出，民族一路周邊有高鐵左營站，距離台積電楠梓廠、楠梓產業園區也不遠，加上近國道又具備福山國中小明星學區，自住需求強勁，距離台積電廠區，以周邊已入手6棟透天推估，整合該透天主要目的是「買地」非買屋。

該地屬於高鐵商圈範圍，主要道路有民族路、重愛路、大中路，土地行情約落在130~150萬元，若外圍區段地價行情約100~120萬元，受台積電影響，華夏路不少店家往北發展，帶動商圈發展。

路段 總價 (萬元) 建坪 屋齡 樓高 地坪 換算地價 (坪/萬元) 使用分區 交易日 左營區民族一路1163號 1億6951.6 279.01 30 3層 140.97 120.25 住五 2024/10 左營區民族一路1153號等6棟透天 (菜公段一小段278等地號) 5億6177.9 135.3 55 2層 537.2 104.57 住五 2024/04

▲茂德以張姓自然人名義入手民族一路透天。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

李思嫻分析，民族路為省道，沿線為早期發展生活圈，因省道聯外交通便利崛起，該區以透天為主，屋齡多為30~40年，正常自用價格多為總價1200~1800萬元，地價介於50~70萬元之間，近年有建商基於土地利用角度整合老屋，地價高達100~120萬元，帶動區域房價出現一波漲幅。

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