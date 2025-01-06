直擊三重建案「挖斜」隔壁公寓　實登單價最貴64萬元

▲新北三重六張街建案工地，疑因擋土措施原因，造成鄰房地基下陷，3層公寓明顯傾斜。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新北三重六張街建案工地，疑因擋土措施原因，造成鄰房地基下陷，3層公寓明顯傾斜。現場建築師表示，目前已灌水、灌土方穩固，鄰房傾斜狀況趨緩，但不到最終的穩定狀態，目前慎重考慮灌混凝土。傾斜的房屋未來能復位嗎？建築師認為，要符合2大條件，但目前先以固定地質狀況為優先，才能考慮後續如何處理或重建。

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新北市三重區六張街建案工地今（6日）引發關注，隔壁緊鄰的3樓公寓造成傾斜。《ETtoday新聞雲》記者前往現場，基地左側公寓出現明顯地基下陷，右側公寓則無明顯受損，但據現場技師表示，其後方也有受到波及。

現場目前正進行灌水、灌土方穩固，但由於六張街路寬窄，機具進出不易，現場有些許混亂。另外，巷內一些停放的車輛，也已緊急通知移車，以便利工程機具進出。





▲六張街路寬窄，機具進出不易。（圖／記者項瀚攝）

新北市建築師公會也在工地現場，理事張紘聞表示，該處工地地下室開挖2層，初步判斷為擋土措施原因，造成鄰房地基下陷，另外三重蘆洲一帶地下水位較高，地質也偏向砂質土，可能都與本次個案的發生有關。

新北市建築師公會理事長汪俊男補充，目前最重要的是損害控制，不讓事態擴大，目前現場已灌水、灌土方穩固，並慎重考慮再灌入混凝土，「目前鄰房傾斜狀況趨緩，但不到最終的穩定狀態。」

該傾斜鄰房未來能夠復位嗎？汪俊男強調：「目前當務之急是要將傾斜角度控制，之後才會下一階段專業技術討論。」

新北市建築師公會理事劉獻文補充，該屋若要進行復位工程，除基地不再傾斜，還有2大條件。第一是檢測地上層結構有無受損，若結構受損，就不再建議復位。

第二是透過雷達檢測地下層有無掏空等狀況。劉獻文說明，本次造成坍陷，就是鄰房的土往建案處跑，而目前灌水、補回原有的壓力差，確保鄰地的地基不再流失，而傾斜的鄰房未來是否能進行復位，還需進一步檢測其地下層狀況。

經查，本次傾斜的受災公寓，屋齡已約50年，屋主是曹姓自然人，在50年前就第一次登記取得。而隔壁施工的新案是「莘聖沐光居」，為基地僅97坪的改建案，據Google Maps回放，過去是由2門牌，2~3層公寓改建。

「莘聖沐光居」將興建地上9層，共計16戶規劃2房，實價登錄也有16筆交易紀錄，發生在2023~2024年6月，成交單價落在54~64萬元間。至於已購客何時能等到復工，還是未知數。

▲「莘聖沐光居」小檔案。（表／記者項瀚製）

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