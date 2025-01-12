台中「商帶住」衝出最速重劃區　跟流行分「APT.」3地段

▲發展最快速的北屯機捷特區由北至南以住宅區、商業區塊狀排列，意外符合「APT.」疊疊樂環境。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

從2024年火紅到2025年的洗腦神曲「APT.」由ROSÉ & Bruno Mars合作，目前YT點擊量已經超過7.8億次瀏覽，而台中市地重劃區數量冠全台，其中發展最快速的北屯機捷特區，由北至南以住宅區、商業區塊狀排列，意外符合「APT.」疊疊樂環境，專家分析「以商帶住」是重劃區迅速發展成熟的捷徑。

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機捷特區由北到南形成生態環境（Alive）、休閒（Play）與運輸（Transportation）的區段特色，相較其他熱區如14期重劃區、13期重劃區，機捷特區土地使用分區因有「特商區」，短短6年長出不少連鎖品牌進駐，也因此被稱為「重劃區最速男」。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「『以商帶住』是重劃區迅速發展成熟的捷徑，如過去七期的新光三越、大遠百帶動新市政特區商圈成形；北屯機捷特區也因好市多進駐使得商業活動熱絡，注入豐富生活機能。」

「加上捷運總站運載量高速成長，周邊特商區開發在即，未來機捷特區將朝向舊社站、總站雙引擎發展。」白洪章說。

▲機捷特區由北到南形成生態環境（Alive）、休閒（Play）與運輸（Transportation）的區段特色。（圖／記者陳筱惠攝）

值得注意的是，由於人口大量移入北屯，市府在2021年變更機捷都市計畫的細部計畫條文，「放寬特商區開發住宅使用，以因應TOD發展趨勢，依照變更後條文，特商區如申請住宅使用，三樓以下限作商業，另應提供15%的法定容積作社會住宅使用。」

換句話說，特商區沿線可能將因高容積成為機捷人口最稠密之處，而純住宅區的北側文北段，反而在居住環境舒適度方面將遠勝過商業區，目前已知品牌建商如大城、寶輝、惠宇、鉅虹都不約而同相中此區開發。

其中即將拆架的「寶輝The Spring」為2023年推出的個案，規劃3至4房產品，2024年3月份曾出現單價61.65萬元的成交紀錄，且目前二手市場僅個位數戶別釋出，其中，高樓層戶別開出6字頭單價待售。

▲從這幾次台中市土地標售情況來看，機捷特區仍是脫標率與價格成長最多的一區，有望進一步成為北台中的城市發展核心。（圖／記者陳筱惠攝）

目前文北段新案則有擁有山景大棟距、無舊市容也無軌道干擾的特性，被視為機捷特區的純住地段，除了寶輝建設插旗，目前線上銷售個案還有金林建設規劃的水岸22層的「金林梧境」，以39～34坪打進機捷、最高單價來到56.6萬元。另外，三面臨路的「大城吾界」近期也頗受關注，規劃21層、純三房的「大城吾界」，規劃戶戶邊間設計，業者規劃獨立迎賓迴車道，主攻自住客層。

對此，卓越不動產估價師聯合事務所楊祥銘所長預測：「從幾次台中市土地標售情況來看，機捷特區仍是脫標率與價格成長最多的一區，也是重劃區中少數擁有，捷運綠線與台鐵雙重大眾運輸交通利多的一區，加上北側銜接台74快速道路與國道4號匝道，有望進一步成為北台中的城市發展核心。」

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