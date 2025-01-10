北市將迎13.9萬坪商辦供給　商仲：房東壓力加重





▲今、明2年台北市將出現合計約13.9萬坪新商辦供給。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

今、明2年台北市將出現合計約13.9萬坪新商辦供給，商仲業者認為，北市商辦整體空置率將續升至7.4%，在市場空置壓力加重的情況下，全年優質商辦平均租金成長率恐低於1%，房東壓力漸升。

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近年土地、商用不動產市場熱。展望2025年，首先就土地市場部分，世邦魏理仕總經理林敬超表示：「目前銀行業辦理不動產貸款的態度相當嚴謹，另央行今年政策轉鴿的可能性較低，加上民眾購屋熱潮已過，預期今年多數建商購地策略將更趨謹慎。」

商用不動產方面，林敬超說：「除了工業型地產成交表現將維持穩定外，預測辦公類產品交易量也將較去年成長，隨著『保險業辦理不動產投資管理辦法』有望於1月底前完成修正，屆時保險業投資門檻可望自原先的2.97%下降約0.5％，2025年將見保險業者更積極評估收益型不動產。」





▲林敬超表示，2025年將見保險業者更積極評估收益型不動產。（示意圖／記者項瀚攝）

不過，世邦魏理仕統計，2024全年台北市中心優質辦公室淨去化量共計1萬3131坪，呈現近3年最高水平，但此表現仍遠低於長期平均值，顯示租賃需求已自疫情中的影響復甦但尚未強勁回升，同時也反映出疫後時代企業租戶對於辦公空間的需求仍在轉變中。

此外，過去1年台北商辦市場迎來3棟全新大樓落成，合計貢獻近2.9萬坪的可租賃面積，使得整體商辦平均空置率於去年底升至6.2%，較上年同期增加1.1％。

另外，台北市中心將分別於今、明2年面臨3.8萬坪、10.1萬坪的新商辦供給潮。林敬超預估：「2025年底整體平均空置率將走高至7.4%，在市場空置壓力加重的情況下，全年優質商辦平均租金成長率恐低於1%，房東壓力漸升。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯補充：「有信義區的房東客戶在說，近來、甚至未來1~2年，大多租客只是板塊移動，沒有產生太明顯的新需求，未來2年北市商辦供給量增，確實會造成房東壓力。」

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