2025房市以盤待變　信義：屋主有望調整心態降價





▲信義房屋專家認為，2025年房市呈現「以盤待變」。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

去年12月買賣移轉棟數年衰退達1成，預售屋10月較上半年旺季衰退幅度更達6~7成。信義房屋專家認為，2025年房市呈現「以盤待變」，可能出現2種情況，「一是屋主調整心態願意降價出售，二是買方認為房價下跌空間有限而重新進場。」

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在經歷2024年上半年房市過熱後，央行推出調控措施，市場逐漸回歸理性。根據統計，2024年六都12月買賣移轉棟數年衰退達1成，預售屋10月較上半年旺季衰退幅度更達6~7成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，2025年房市將呈現「以盤待變」態勢，自住需求仍受政策保護，但市場走向將與股市表現密切相關，「如果台股表現良好，資金動能將支撐房市；反之，若股市出現大幅下跌，恐加重房市價格壓力。」

曾敬德認為：「2025年美國政局可能引發股市波動，如川普若重新上任後的不確定性，都可能間接影響台灣房市。」不過他也強調，政府在市場高點時往往會以政策抑制投機，但對於自住需求仍維持保護立場，購屋民眾無需過度擔憂。

對於市場後續發展，曾敬德分析：「可能出現2種情況，一是屋主調整心態願意降價出售，二是買方認為房價下跌空間有限而重新進場。」

另外，曾敬德也認為，329檔期的新案開價與成交量，將是觀察2025年市場信心的重要指標。

房市專家何世昌表示：「預估今年329新案市況，若跟2024年上半年相比，還是會差很多，但隨著政策利空消化，對比去年Q4應會量增1~2成，買氣緩和回溫，建商降價機會不大。」

▲何世昌認為，329檔期買氣緩和回溫，建商降價機會不大。（示意圖／ET資料照）

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