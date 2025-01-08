台中造鎮豪宅連續2筆2字頭成交　市場驚呼：這麼便宜？

記者陳筱惠／台中報導

位於台灣大道與朝富路口的豪宅造鎮「鄉林皇居」雖不屬於七期重劃區，也因奢華豐富的公設規劃，吸引不少高資產族入手。去年9月，金龍風暴來襲後，出現1戶單價24萬元成交後，10月再現一筆單價26萬元交易，是否能止跌成為關注焦點。

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▲造鎮豪宅「鄉林皇居」自去年9月新信用管制上路後，接連出現2筆2字頭交易。（圖／記者陳筱惠攝）

位於朝富路口的豪宅造鎮「鄉林皇居」出現單價低於30萬元成交，該物件位於中高樓層，以平轉價格3900萬元出手，翻開該戶歷史交易紀錄，2014年10月最初的屋主已3998萬元入手，當時價格每坪29萬元，後續經過2次轉手，2023年2月第二任屋主以3888萬元取得，該戶首次交易就先賠110萬元。

▼ 鄉林皇居百坪物件交易紀錄。

日期 成交總價 (萬元) 單價 (萬元/坪) 2024/10 3900 26.38 2023/09 3900 26.38 2023/02 3888 26.74 2014/10 3998 29

不過第二任屋主堪稱最幸運，以3888萬元取得後，僅7個月再轉手3900萬元，帳面獲利12萬元出場，以3900萬元將物件移交給第三任屋主，隨後就是2024年10月，此次交易平轉價3900萬元讓利給第四任屋主。

七期資深房仲廖香婷則是驚呼：「怎麼這麼便宜！」，她分析：「該戶為總坪數148坪的物件，屬於該社區『貞觀樓』，規劃一層兩戶、且視野朝東，是社區內熱門的棟別，過去也是該棟創下社區最高單價49萬元。」

是否跟風賠售？廖香婷認為：「『鄉林皇居』因佔地大、產品多元，因此屬於周邊豪宅物件價差相當大的社區，此次交易以實價登錄來看，仍是總價問題，目前銀行貸款仍依照鑒價價格去認定，3900萬元與4000萬元雖只差100萬元，但實際上需付出的成本（貸款7成與3成），相差非常多。」

▲在9月過後確實交易量下滑，基於資產配置的角度，不少屋主心態也出現鬆動。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察社區目前待售物件，最低總價也悄悄下修，百坪物件最低開價3700萬元，有經營該社區的房仲就透露：「在9月過後確實交易量下滑，基於資產配置的角度，不少屋主心態也出現鬆動，更不乏裝潢戶開價低於4千萬元的物件，目前購屋族已反轉，會將近1年的實登當作參考價往下殺，也因此房價反轉確實明顯。」

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