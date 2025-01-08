台中大巨蛋選址處再+1　在地驚：適合但沒料到！

▲台中大巨蛋落腳處近日多了一個舊城區中區的「體二用地」選項，在地驚：「很適合！但完全沒料到！」（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

去年台中市長宣布台灣第二座大巨蛋將蓋在台中，條件需為「素地、面積10至15公頃、交通好」等條件，不過除了過去猜測的新興重劃區範疇外，近日多了一個舊城區中區的「體二用地」選項，信義房屋專家驚：「很適合！但完全沒料到！」

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

台中市長盧秀燕曾表示：「『大巨蛋』的規劃將進一步提升台中的城市規模，預計能容納3至4萬人，佔地10至15公頃，預估投資額在400至500億元之間。大巨蛋的興建方式可能是市府自行建設或採用BOT模式，具體細節仍在進行中。」

過去業界猜測，烏日、北屯、西屯與新興重劃區都有可能，其中烏日區的兵工整備中心因符合全部條件，而呼聲最高。不過，近期也有業者認為，涵蓋中區、東區、北區的「大車站特區」範圍內，擁有內政部在2011年核定的「體二園區都市翠谷」。

▲過去20年幾乎蕭條的中、東區，在近幾年翻轉軸線計劃下，也讓裹足不前的房價出現拉抬。（圖／記者陳筱惠攝）

體二用地占地25公頃，南側為台中火車站、大台中轉運中心規畫匯聚中部客運系統，並串連鐵路、捷運藍、橘、紅線、公車、計程車等達成「7接7轉」效益，打通區域交通任督二脈，加上周邊五大百貨、國際酒店進駐，全都符合大巨蛋選址條件。

而過去20年幾乎蕭條的中、東區，在近幾年翻轉軸線計劃下，更吸引時代、聯聚、豐邑、坤悅等建商購地插旗推案，也讓裹足不前的房價出現拉抬，其中，以古典建築聞名的時代建設，將在台中公園首排推出27層飯店級住宅「時代公園大廈DIAMOND TOWER」全案規劃42~46坪均質三房產品，總戶數100戶，目前實登30戶，最高成交單價65.1萬元，成為區內首度站上6字頭大樓建案。

▲時代建設總經理許宏丞認為無論最終大巨蛋是否選址於舊城區，「體二園區」的規劃都會是區域發展的亮點之一。（圖／記者陳筱惠攝）



時代建設總經理許宏丞說：「大車站特區以去年在火車站舉辦的台中耶誕嘉年華為例，吸引逾107萬人次參訪，創造逾17億元經濟效益，回流人潮也帶動周邊商圈，讓這片歷史街區煥發新光。」

大巨蛋蓋在體二有無機會？許宏丞說：「體二結合原有運動場、籃球場、游泳池、文英館等體育設施，且周遭學區、百貨公司及商圈遍佈，相當符合市政府所開出的條件。但無論最終大巨蛋是否選址於此，『體二園區』的規劃都會是區域發展的亮點之一。」

信義房屋湖濱公園店經理謝凱勛指出：「很適合！但完全沒料到，實務上體二範疇內其實含有部分地上物，計畫延宕了60多年一直沒有進一步消息，處理起來雖然不簡單，但若能整合並發展，對於舊城區來說是一大利多，更將成為活絡的關鍵。」

謝凱勛說：「大巨蛋若落腳中區，不僅是相關商機會重生，也會帶動文化歷史旅遊的層次，其實中區近期已出現不少老屋翻修商機，以現在中區4、50年的中古屋房價其實還有2字頭，但新案已經上6字頭，中間的價差就成為吸引買盤的投資空間。」

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

信義房屋更多相關新聞

