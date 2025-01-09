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豪宅秘書工作曝！她想應徵「過來人大勸退」：一周就受不了

▲▼大廳,豪宅。（圖／Pixabay）

▲原PO想應徵豪宅秘書。（示意圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

在豪宅上班好嗎？一名女網友表示，原本想考空服員，後來看到很多人說，高級社區秘書很適合原本想當空姐的人去做，忍不住好奇求問有經驗的人，會勸退還是推這份工作？話題釣出過來人分享工作內容，不少人紛紛直呼，「想好再做決定」、「每個人承受程度不同，我個人一個禮拜就受不了了。」

一名妹子在Dcard請益「有沒有人做過豪宅秘書？」說她原本想考空服員，有考到標準證照，但因為交通因素還是放棄了。她就在網上看到很多人說，高級社區很適合原本想當空服員的人去，便真的陸續投了履歷。

她目前面試了2家物業公司，薪水都很不錯，可是一打聽，發現很多豪宅秘書都做得非常久，至少5年以上，其中有個問題是可能有職場霸凌的情況，擔心資深的學長姐會不屑教新人，感覺對20出頭歲的她很不友善，「想問有沒有類似工作的人，勸退還是推呢？」

貼文引發討論，就有大票網友秒搖頭，「高級社區的住戶很難搞，我鄰居會抱怨經理的髮型，最後把人帶去剪頭髮」、「是份穿著漂亮制服，然後要被奧住戶、雷建設踩得扁扁的職業～而且薪水漲幅不高」、「不要去！Don’t go！（過來人）住戶完全把你當奴隸！」

其中，一位曾做過一個禮拜的前秘書現身，分享工作內容，「要記清楚住戶的姓氏、幾樓哪一戶、習慣，要幫他開進社區的大門、按電梯、倒茶、送飯、送快遞，反正就很像打雜小妹，什麼都要幫他們用好好的。」但她笑說也有好處，「上班會有很多好吃的可以吃，住戶會買來給我們吃。」

不過，也有人表示，「目前沒聽說過有職場霸凌，只是會遇到許多不對盤的社區總幹事、住戶（像是住戶愛找麻煩或是總幹事不做事之類的）」、「好不好一切都看運氣、看社區福利、主管領導方式。以前剛進入時，也是被同事欺負（欺負原因不外乎她們來比較久，但是住戶對我比較好之類的），秘書長有處理霸凌問題，後來在那個社區也是有很多美好的回憶。」

關鍵字：豪宅秘書空服員工作職場霸凌社區物業保全Dcard

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