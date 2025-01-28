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1天成交逾1戶！　左營桃子園擠進2熱門社區「單價超過35萬元」

▲▼ 太普,美術海 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄去年交易量最大的5大社區排行榜曝光，其中第一名為左營「太普美術海」成交416戶，相當於每天成交超過1戶。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄去年交易量最大的5大社區排行榜曝光，其中第一名為左營「太普美術海」成交416戶，相當於每天成交超過1戶，第二、三名為鼓山「惟美術」、左營「華友聯NeXT21」，專家表示，前5名都是新成屋大量過戶，且多為小宅，成為去年購屋主流。

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永慶房產集團彙整實價登錄交易資訊，統計2024年高雄市5大熱銷住宅大樓社區，左營區有2個社區上榜，鼓山區、鳳山區、橋頭區各有1個社區上榜，多分布在北高雄，社區以2~3房為主。

其中，「太普美術海」今年累計416戶交易最熱銷，平均每天成交1.1戶，相當驚人。價格方面，均價38.6萬元，社區最高價達54.3萬元。

永慶不動產中華藝校加盟店東郭銘揮表示，「太普美術海」位於左營桃子園生活圈，該區是左營較早開發的地區，因此生活機能相當成熟，與第三名的「華友聯NeXT21」為同一生活圈，成交件數為171件，均價每坪36.8萬元，2案都位於近年購屋熱區，且有品牌力加持，不但銷售速度快，還拉高區域平均單價。

排行 行政區 路段 交易量（件）
1 左營區 太普美術海 416
2 鼓山區 惟美術 199
3 左營區 華友聯NeXT21 171
4 鳳山區 向森青 167
5 橋頭區 鳳凰Villa 135

▲2024年高雄熱門交易社區TOP5。資料來源：實價登錄資料；永慶房屋集團研究發展中心彙整。（ETtoday製表）

第二名交易熱門社區則為鼓山區「惟美術」，位於美術館特區，小環境綠覆高，且生活機能佳，一年成交均價達50.9萬元，坪數規劃2~4房，備受小家庭喜愛。位於橋頭的「鳳凰Villa」也擠進前五名，有橋科、台積電等產業進駐，社區近一年成交均價29.2萬元，吸引年輕首購族購屋。

前五名中唯一不位於北高的社區，僅鳳山「向森青」一案上榜，高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，鳳山為高雄人口最多的行政區，購屋需求旺盛，該案受文山特區房價外溢效應影響，規劃2~3房，備受首購、小家庭喜愛。

鄭啟峯指出，目前房市主流為小宅，不論是成屋或是預售，大致上在市場上都能維持熱度，加上有新青安助攻，小宅熱賣也不意外。

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關鍵字：高雄房市交易量社區排行新成屋小宅熱銷

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