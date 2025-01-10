「老佛爺廣場」開幕　忠泰宣布深耕台中：水湳、七期都插旗

▲「老佛爺廣場」坐落於台中科博館與草悟道交會地段，集結日系精品咖啡、特色書店、居家美學。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

忠泰建設新落成豪宅案「老佛爺」一樓商場開門迎客，「老佛爺廣場」坐落於台中科博館與草悟道交會地段，集結日系精品咖啡、特色書店、居家美學。副董事長李彥良說：「台中越來越國際，將深耕台中與之一起成長。」

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「老佛爺廣場」正式迎賓，除建築空間外，品牌各個大有來頭，首度進駐台中的東京精品咖啡品牌 ONIBUS COFFEE、餐酒館Slice幸福切片也設點，加上忠泰集團旗下選品概念店明日家居及北歐櫥窗，展逾200坪的門市，以及中台灣首座結合Share Lounge的TSUTAYA BOOKSTORE。

▲忠泰集團副董事長李彥良宣布深耕台中，目前七期惠國段、水湳經貿園區都有插旗。（圖／記者陳筱惠攝）

李彥良表示：「台中建築越來越國際化，從伊東豐雄的『臺中國家歌劇院』到妹島和世的『綠美圖』、安藤忠雄的『童書之森』，都是國際級公共建設，我們也將深耕這美好的城市，與台中一起成長。」

李彥良表示：「我們想傳達『生活即藝術』，目前除西區『老佛爺』外，還有佈局七期惠國段，預計2026年中推案，目前也看好水湳經貿園區，土地正在整合中。」

▲「勤美之森」整體開發案，目前一樓店面作為勤美之森客服中心也引進家居設計品牌。（圖／記者陳筱惠攝）

事實上，品牌建商積極打造「收益型不動產」且朝著整體、全街廓型開發，包含「老佛爺」 300公尺外的「勤美之森」也是整體開發案，目前一樓店面除作為勤美之森客服中心外，另一店面則引進來自丹麥的家居設計品牌「HAY」，以品牌限定「Colour Crate House」快閃展覽，為區域增添話題性與討論熱潮。

而寶輝建設在西屯區福科路打造「寶輝VILLAGE」，共8千坪總體城區開發案，全案有私人住宅、服務式公寓、零售商業及社區空間等，預計要將福科路打造「300米台版表參道」，據悉，招商目前正如火如荼進行中，預計引進高質感品牌，將為中科特區一帶再添嶄新生活機能。

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