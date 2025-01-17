房仲業「沒客人成常態」　年後恐釀2成離職潮

▲各大產業紛紛公布年終獎金，無底薪房仲卻開心不起來，不僅沒有年終就算了，2025年市場預估持續走空，坊間傳言房仲轉職潮、倒店潮。（圖／CTWANT提供，下同）

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歲末各產業公布年終獎金之際，房仲業卻開心不起來，2024下半年起遭遇限貸令、第七波打炒房，業績一落千丈，不少人收入掛蛋，沒有年終就算了，產業大老還預告2025年持續走空，讓房仲業只能勒緊褲帶過新年。CTWANT記者走訪多家房仲業詢問現況，「一個禮拜完全沒客人已經是常態」，新人會先走一批，老鳥繼續撐，推估恐釀2成離職潮。

2024下半年銀行放貸接近滿水位，排隊申貸狀況未解，再加上第七波信用管制，成屋銷售的房仲業成為海嘯第一排「慘業」。唯一掛牌上市的房仲業「信義房屋」（9940）自2024年8月起，營收月減逾3成，呈懸崖式下降，之後節節下探到11月剩7.26億元，是5月的14.80億元一半不到，創2020年1月以來新低，顯示房市備受挑戰。

▲2024年房市虎頭蛇尾，上半年在新青安助攻下引爆全民購屋潮，下半年則爆發房貸之亂，買氣急轉直下。

「上半年有新青安加持，不理性追價的買方很多，有案子剛簽進來，當天就賣掉，熱銷到讓房仲都覺得不可思議；下半年急轉直下，買氣急凍，無所事事、一個禮拜完全沒客人，也已經是常態。」房仲作家、聯勝房屋專任委託部經理陳泰源觀察，現在單店每周來客數，買方頂多1至2組客戶、賣方約2組，主動上門詢問買賣事宜，通常一家店約10名業務員上下，根本僧多粥少，沒有市場需求，更不用提後面的成交和抽成佣金。

「社群少了40%的瀏覽率，互動率從9月以後開始降低！」青埔房地產社團「青埔我的家」團長李佳樺，在大桃園投資和入股超過10間房仲店，線上線下數據表現如出一轍，「來電客減少6成，成交量少一半，買家都在等降價，想撿便宜，但屋主也會觀望，不捨便宜賣，雙方拉鋸，市場出現交易停滯期，要促成一個成交變得很難。」

「就算交易量砍半，市場也一定還有客戶，只是跟誰買而已。」李佳樺說，現在要突破市場，沒有其他方法，就是廣告加倍、工作量加倍。不過老鳥與菜鳥對市場反轉的抗壓力也不太一樣，李佳樺笑說：「前2年忙到沒時間休假，連疫情也忙翻！現在客人比較少，1月份就有百位業績不錯的夥伴輪番出國玩。」

▲央行總裁楊金龍先是要求各行庫緊縮不動產放貸，9月再推出第七波選擇性信用管制，直接重擊成屋銷售市場。

一位不具名業者就坦言，有人待不下去轉行拍抖音、做服務業、找有底薪的工作，也有兼職賣保險，「現在連自己的品牌都要廝殺，這確實是一場生存淘汰賽。」

房仲店又分直營店和加盟店，直營店的房仲保障底薪、獎金抽成少；加盟店多屬零底薪、高抽成，各區、各店和各個房仲狀況不同，難一概而論。前不動產仲介公會全聯會理事長張世芳就推估，全台約有8成房仲都無底薪，僅有2成是有底薪；去年上半年有3成賺到比較多錢，5成維持水平，2成的人未賺到多少錢。

根據CTWANT觀察，直營店房仲有底薪保障，影響不大，但若是上半年沒進帳或是手頭較為吃緊的，就會陸續在年後出現轉職潮，推估約有2成；至於高專老鳥、前一波賺了不少的，還是會努力撐著，「畢竟高獎金，抓到一件就能吃一年，大家都會想賭賭看！」一位高專房仲說。

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