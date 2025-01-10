正在背房貸！小姑質疑「為何要借錢買房」　婆婆幫腔讓她傻眼了

▲原PO正在背房貸。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

「真的覺得我小姑跟我婆婆在講瘋話。」近日有網友發文透露，她買了房，目前正在背房貸，豈料小姑卻問她為何要借錢買房？後來婆婆幫腔，也要她把房子賣掉賺錢，不然這樣壓力太大了，「搞得我這次過年超不想回去！」貼文曝光後，引發討論。

女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她因為買房而背房貸，「不覺得有錯」，想不到小姑卻問她為何要借錢買房，讓她感到非常不解，於是回說「不然你拿現金1000萬買房啊！」豈料，小姑聽到後竟然向婆婆抱怨。

原PO透露，婆婆後來馬上幫小姑說話，「小姑是為了我好，主要是不要讓我壓力那麼大，又要養小孩，又要付房貸，把房子賣一賣賺錢！」對此，她實在認為婆婆跟小姑說的話很奇怪，也讓她這次過年不想要回去，「結婚前沒睜大眼睛看清楚！」

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「有錢人買房都不一定是全付清了，她會不會管太多」、「思維有問題，不要用為你好這種言語情緒勒索」、「小姑好幼稚，這樣也要告狀」、「遇到不會想（計劃）的長輩，聽聽就好」、「有能力買的時候要買，雖然是背房貸，不然房價越來越高，想背也背不起」、「又沒要她們幫忙出錢繳房貸，她們是有什麼資格管你們」。話題引發討論。

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