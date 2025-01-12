預售屋剩低樓層！「挑2F、3F」吵一片　專家曝2關鍵：比一下

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

建築樓層的價格有差異，大樓通常越高樓越貴，而2到4樓就算價格比較便宜，也可能因為某些原因，很多人不願意入手。就有網友在「買房知識家」發文求助，「大樓預售2樓跟3樓，要怎麼選呢？」對此，信義房屋專家指出，可以看一下兩間的採光和隔音如何，像是2樓是否為車道戶等等。

原PO求助，「大樓預售2樓跟3樓，要怎麼選呢？」文中透露，以2樓的屋型來說，陽台比較大一點，但還不到露台那麼大，價格比3樓便宜一點點。可他爬文時則看到，很多人都說低樓層最怕管線問題，擔心不已。

不過他提到，代銷有解釋，現在建築技術比較進步，加上管線轉折處設在1樓，是大廳、公設樓層，「之後會定期維護，比較不會有爆管問題。」最後原PO坦言，自己真的很喜歡那個案子，「但剩下低樓層可以挑了…怎麼辦呢？」

貼文引發討論，就有人秒選3樓，「有3就不要選2，有4就不要選3」、「才便宜一些，就再高一層吧」、「想到要賣的時候，很慶幸自己當初買3樓」、「3樓以下比較吵，對聲音敏感，容易受影響的人需要考慮！」

但也有網友表示，「如果只有2、3樓選擇，我會選2樓，跳有氧、超慢跑…不用擔心吵到樓下」、「小時候住2樓，覺得地震比較不晃，尤其停電或電梯壞掉時，就能感受到低樓層的好」、「我住2樓20幾年，覺得還好耶！有差嗎？」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常低樓層要注意的，莫過於採光不好、車道戶等問題，可以比較一下兩間的採光和隔音如何，如果都差不多，那就看個人預算。

至於低樓層的爆管問題，他建議住戶平常就可以多注意排水口，看看濾網是否有冒出泡泡、管線塞住等異常狀況，若有好的管委會，每年都檢查相關管線，更能降低類似情況發生。