打掉牆板！她驚見一道暗門被封死　鏡頭卻錄下「門把狂轉」

▲芙莉妲發現一道暗門，被長年隱藏在牆板後方。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

瑞典一家四口正在翻修「夢想中的房子」，打掉牆板之後，卻發現背後隱藏著一道暗門，甚至已經被封死、根本打不開。屋主將影片分享至TikTok，卻有眼尖網友發現，那扇門理應無法打開，門把卻在不斷轉動著。

紐約郵報報導，芙莉妲（Frida）、丈夫及2個孩子，即將搬入這一棟位於瑞典北部的雙層樓復古別墅，並且正在進行翻修與裝潢。未料，他們將其中一道輕薄的牆板拆除之後，竟然發現裡面還有一道門。

影片中，芙莉妲表示，「在一層層拆除之後，它終於出現了。不幸的是，門被上鎖了，不可能打開。」由於無法得知，這道門到底通往哪裡，或者裡面究竟隱藏什麼，讓一家人開始感覺這棟房子不太對勁，甚至可能「鬧鬼」。

令人意外的是，眼尖網友們看了影片，卻有了更驚人的發現。許多人指出，暗門明明已經被封死，門把卻不停扭動著，「有任何人看到門把在動嗎？」、「我不得不看了兩次，門把動了」。

儘管芙莉妲並未對此提出解釋，但其他網友認為，所謂「暗門」只是用來吸引流量的噱頭罷了，根本不是真的，「那扇門並不老舊，看起來是全新的，並且（起初）沒有門把。然後，一個門把突然出現，必須從另一邊固定」、「有人在另一邊安裝門把，這就是為什麼它在動。這不是一間密室。」