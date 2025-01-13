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賴正鎰被譏「開窗見老房子誰買？」　促成新松町誕生

問起為何要在台北市搞這麼大的都更案？賴正鎰豪不猶豫地回答：「台北不都更還能做什麼？」

▲問起為何要在台北市搞這麼大的都更案？賴正鎰豪不猶豫地回答：「台北不都更還能做什麼？」

圖文／鏡週刊

鄉林集團董事長賴正鎰接受本刊專訪，暢談北市中山區11萬坪大都更計畫，據了解，整個開發案在鄉林內部前後開會十多次，最後由賴正鎰拍板為「中山．新松町新城計畫」，以鄉林銷售中的建案「中山賦」為核心，往外擴散到新生北路、民權東路、民族東路與松江路間，橫跨40多個街廓、共11萬坪土地，整體投資額預計達2,200億元，將花15年、分六階段完成，未來落成樓地板面積可望超過60萬坪。

問起為何要在台北市搞這麼大的都更案？賴正鎰豪不猶豫地回答：「台北不都更還能做什麼？」原來，鄉林20多年來鴨子划水，在北市手中共有20多個都更案整合中，一年多前才成功推出基地面積千坪的首發都更案「中山賦」。

「當時有人挑戰我，新房子窗戶打開對面是老舊街景，每坪要賣到100多萬元，有人要買嗎？我當下被激發出鬥志，想說『對，我不能只有中山賦，過去都更都個案談，不如規劃成一個大計畫。』」他回憶起做出此一決定的原因。

經人一激，這才有了新松町的誕生，他攤開中山區地圖，色塊標出吉林六案、農安一案、民權二案等，並透露自從整體開發案曝光後，整合速度更快，每週末都有20多個地主上門簽下同意書，目前已有11個街廓、共1.5萬坪土地，地主同意比例達7成，其中5個街廓已達8成送件門檻，又以中山賦南邊的吉林四案速度最快，預計一年半到兩年就可動工。


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關鍵字：鏡週刊都更賴正鎰新松町

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