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台北人為何花30分鐘「通勤竹北」？他問：不是時間比金錢重要

▲▼雲林高鐵 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲搭高鐵通勤是許多上班族的日常。（資料照／記者陳筱惠攝）

記者林緯平／綜合報導

在汲汲營營的生活中，許多人都追求「錢多、事少、離家近」的夢幻工作，但現實總是骨感，因此「通勤」成為大部分上班族每天都要經歷的事。根據台灣高鐵統計，高鐵定期票銷量的前3名區間，依序為「台北到桃園」、「台北到新竹」和「板橋到桃園」。

對於這樣的統計，就有網友發文詢問「為什麼這麼多從台北搭高鐵通勤新竹」，他更近一步解釋：「對北部這個有人才群聚的地方而言，搭高鐵通勤上班不僅有效益而且很常見...但我每次早上青埔通勤竹北都發現車廂完全是滿的，一到竹北，不誇張，整個自由座車廂幾乎掏空，一堆雙北下來新竹工作。」

▲▼自住買房好時機！限貸令讓市場回歸冷靜節能建築成首選。（圖／記者謝盛帆攝）

▲上班的地區跟置產的地區有時候會跨縣市。（資料照／記者謝盛帆攝）

該名網友質疑，「時間不是比金錢重要嗎？還是並不是每個人都剛好有鄰近適合的工作？」所以才「這麼多台北人願意花30分鐘車程通勤竹北。」

對此，其他網友也紛紛留言，「置產地方的差別」、「賺錢的地方vs生活的地方」、「因為台北資源極多，包含學區，餐廳，娛樂。若朋友圈也在台北，那沒理由離開」、「台北市找不到比竹科高薪當然只能跑新竹就業」、「因為新竹除了科技業，什麼都沒了」和「30分鐘瞇一下就到了」。

另外有些人打趣的說，「因為老婆啊」、「老婆：你時間有比我開心重要嗎？」、「問你老婆」和「老公工程師，老婆台北公務員」。 

關鍵字：通勤上班族高鐵

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