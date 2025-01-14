泡湯還能體驗傳統宗教文化　屏東宮廟+湯屋4.5億求售

▲地主重本建造合法廟宇與溫泉相結合，泡湯同時也能體會台灣傳統文化，開價4.5億元求售。（圖／翻攝自Facebook／高雄屏東591房屋買賣）

記者張雅雲／高雄報導

賣房不稀奇，但賣廟就很罕見。屏東車城鄉的「靈山聖道院」，今年有房仲在網路論壇PO文求售，指出地主重本建造合法廟宇，同時，廟宇與溫泉相結合，泡湯同時也能體會台灣傳統文化，開價4.5億元，專家表示，廟宇只能做為宗教事業使用，研判信眾較有可能標下。

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原PO在臉書《高雄屏東591房屋買賣》PO文求售，該廟位於屏東車城鄉，根據銷售資料顯示，地坪9211.09坪、建坪326.4坪，屋齡18年，開價4.5億元，換算地價約4.88萬元。

地主重本建造，建材真材實料，設有20間套房，分別有4人房及2人房，泡湯屋16間，足浴32池，廟宇與溫泉相結合，泡湯同時也能體會台灣傳統文化，身體心靈皆可放鬆。

▲根據銷售資料表示，地主重本建造，建材真材實料，設有20間套房，分別有4人房及2人房，泡湯屋16間（圖／翻攝自Facebook／高雄屏東591房屋買賣）

根據《文化資源地理資訊系統》表示，該廟源於19991年基隆人宮主在屏東縣車城鄉射寮村建北極殿，主祀玄天上帝，至今仍是不少在地人的信仰中心，據了解，地主為自然人，土地使用分區為部分丙建、部分農業用地。負責銷售的房仲表示，因腹地廣大，地主年事已高難以管理，因此才想出售。

富山不動產店東邱璿樺表示，車城目前建地臨路行情落7~8萬元，若是較偏僻的區域約2~3萬元，雖然略高於區域地價行情，但仍有地上建物以及溫泉的附加價值。

邱璿樺說：「一般這類宮廟的地上建物難以搬遷，多是廟方、或是信眾較有興趣購買，購買族群較受限。」

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