這間公司尾牙超狂「抽北市土地權狀」！中獎直接變地主

▲尾牙示意圖。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近是尾牙旺季，社群平台上幾家歡樂幾家愁，有不少公司瞬間被大讚是幸福企業。有妹子11日發文分享，參加公司尾牙的時候，老闆突然神神秘秘的說有兩個特別獎，抽到的人一開，瞬間讓全員驚呆，「是台北市土地權狀…抽到直接變地主！」貼文引發熱論。

妹子在Threads表示，公司尾牙時，老闆神神秘秘的說，有兩個特別獎。抽到的人打開紙後一看驚呆，「是台北市土地權狀…抽到直接變地主！」令她羨慕不已，「公司才八個人，我怎麼就抽不到！」原PO也在留言處透露，老闆送的是道路用地。

▲原PO公司特別獎是土地權狀。（圖／原PO授權引用）

此外，妹子向《ETtoday新聞雲》透露，她的公司是位於新莊的建設開發公司，「當天除了道路用地土地權狀外，也抽了40幾萬的紅包～」至於道路用地土地權狀可以做什麼？她解釋道，「建商可以用來做容積移轉，地主的話就是可以換現金。」

貼文引發熱論，「我要瘋，我的竹北地契在哪裡」、「如果貴公司有抽房子，我能去應徵嗎？我願意強撐一輩子，每年年終等開獎」、「我要怎麼合情合理的讓我老闆看到這篇文」、「我也想入職」、「太好了吧！哪家夢幻公司？」

※本文獲原PO授權引用。