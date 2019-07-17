打造幸福宅　榻榻米懶人包大公開！

在帶有日式風格的設計中，榻榻米是最經典也最能表現出日本精神的元素之一。透過榻榻米不僅能營造出沉靜的日式禪意，也能營造悠然閒適的休閒氛圍，加上其散發出的自然馨香，也越來越多屋主喜歡運用在居家設計中。

什麼是榻榻米？

疊蓆，便是俗稱的榻榻米，是日本傳統和室內用於鋪設地坪的厚草蓆，根據其構造又可分為：疊表（表面）、疊床（填充層）、疊緣（邊緣）。表面以藺草編織，填充物又可分為稻草、木質纖維板等不同材質。

榻榻米特性

【優點】

1.以植物製作，自然環保。

2.能起到多暖夏涼的作用。

3.可調節室內溫濕度。

4.有地墊、坐墊、床墊等多種使用方式。

5.具彈性，有減震緩衝的作用。

6.長期使用有易健康。

7.適合腰脊椎不好的老人與骨骼正在發育的兒童使用。

【缺點】

1.若長期未使用，易潮濕而發霉。

2.需時常清潔擦拭與通風。

3.不易搬動。

4.價格不斐。

榻榻米應用



▲室內以現代禪風定調，兼具客房機能的和室微架高地坪鑲嵌入榻榻米，與木皮立面完整風格基底。





▲用榻榻米與簡單的軟件佈置，營造出帶有日式和風味道的休閒空間。





▲將廣大的餐廳移出一半空間做為和室，提供孩子閱讀及遊戲場域，也是屋主最愛的泡茶區。





▲以架高地板在大門處規劃一間和室，擺放上榻榻米跟矮桌，圍塑濃濃日式禪風氛圍。





▲以和室概念打造次臥房，大量使用木皮與榻榻米，營造樸質安定的日式休閒氛圍。



▲溫潤的柚木鋼刷與內斂沉穩的胡桃木染黑，搭上自然石料元素，以及榻榻米帶著乾草香的鋪陳，構成了空間的日式禪韻。 ＝