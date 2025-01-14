投資客多殺多拼出場！　在地：恐出現賠百萬案例

▲專家認為投資客開始「汰弱留強」，多殺多中又殺多的情況可能趨於明顯。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

受到限制貸款風波影響，台中部分即將交屋的預售個案，逐漸湧現換約、賠售、平轉的案例，尤其西屯區過去小坪數豪宅尤為明顯，專家認為，投資客開始「汰弱留強」，多殺多中又殺多的情況，可能趨於明顯。

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位於台中精華地段，過去不少開發商以「總價壓制單價」的做法，推出小坪數豪宅案，不僅可以自住也能兼具投資置產，但實際上，受到去年9月央行第七波打房以及銀行限制貸款的影響，出手多戶的投資客，現在開始出現平轉、賠售的求售浪潮。

據網路平台刊登數量，位於市政路上的小豪宅，掛售12筆中有10筆打出平轉、賠售；同樣位於精華地段的另一間小豪宅，則是10筆中有9筆掛出相同字樣，另一間位於捷運站周邊的待售戶，更是「全壘打」待售物件中100%掛出賠售。

▲過去不少開發商以「總價壓制單價」的做法，推出小坪數豪宅案，成為倒貨標的。（圖／記者陳筱惠翻攝）

對此，《591新建案》洪子恩就觀察：「這些個案集中在西屯區，由於名下第二戶貸款的房子限縮到5成，逼著投資客去做汰弱留強的選擇，且觀察該建商的客人多半是回購客，也因此名下第二、三戶的數量相當多。」

另外，資深房仲透露：「這幾批個案還有一個奇特現象，就是付款條約很多客製化，因此，現在拿出來販售的物件，即便總價一樣，但因付出成本不同，屋主願意讓利的程度也大不相同。」

▲不過這類社區因戶數多，多殺多下再殺多也是有可能出現，預估最多將會有賠百萬的物件出現。（圖／記者陳筱惠攝）

洪子恩說：「其實很多都是1個月內換掉，我覺得那個賺10萬元的其實加上持有成本都算平轉，畢竟手頭資金有限，同樣現金下投資客的選擇，會保留給支撐性最強的案子。」

未來是否賠售範圍會擴大？資深房仲說：「目前最多就是實際賠50萬元，不過這類社區因戶數多，多殺多下再殺多也是有可能出現，預估最多將會有賠百萬的物件出現。」

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