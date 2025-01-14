降價1億！苓雅廢棄醫院1.3億賣出　買主：中短期內不開發

記者張雅雲／高雄報導

市中心素地稀缺，高雄三多二路的「乃榮醫院」，已永久歇業，空置約3年，該透天為地坪132坪、建坪505坪，之前屋主曾開價2.3億元求售，根據實登，去年8月以1.32億售出，換算地價單坪為100.6萬元，據了解，新買家為匯成建設，該公司透露，中短期尚無開發計畫。

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▲高雄三多二路的「乃榮醫院」空置約3年，根據實登，去年8月底以1.32億售出。（圖／記者張雅雲攝）

位於三多二路的「乃榮醫院」，為高雄地區型老牌醫院，已永久歇業，空置約3年，之前曾刊登在售屋網站求售，為整棟透天店面，地坪132坪、建坪505坪，開價2.3億元，當時強調是醫院格局，可申請做長照中心，或繼續以醫院型式經營，也能轉做企業總部、旅行社、日租旅館等多功能用途。

▲「乃榮醫院」為高雄地區型老牌醫院，已永久歇業。（圖／翻攝自Google Maps）

根據實登揭露，該透天屋齡45年，為地上4樓，去年8月底以總價1億3280萬元售出，換算地價單坪約100.6萬元。據了解，新買家為匯成建設。

匯成建設表示，南高雄剛性自住需求穩定，一向有基本盤，因此鎖定南高小型基地積極獵地，該透天有危老效益，頗具開發價值，按照公司推案計畫，目前「匯成滙埕」還在銷售中，該地中短期尚無開發計畫。

▲三多二路屬於南高主要交通幹道區，交通相當便利，該基地附近也有光華夜市、地段相當精華。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，三多二路屬於南高主要交通幹道區，交通相當便利，該基地附近也有光華夜市、高雄師範大學，沿三多路可銜接三多商圈3大百貨以及中山高交流道，生活機能成熟，未來還有亞灣AI議題，地段相當精華。

乃榮醫院舊址小檔案 位置 三多二路 地坪 132坪 建坪 505坪 屋齡 45年 成交價 1億3280萬元 單坪地價 100.6萬元/坪 買家 匯成建設

▲乃榮醫院舊址小檔案。（ETtoday製表）

謝哲耀表示，目前該區土地行情落在100~120萬元，因可建地已不多，且基地完整、方正，且為商5用地容積高，入手價格也算符合區域行情。

根據實登，目前該區新大樓成交價最高落在5字頭，成交價均約45萬元，在地代銷預估，未來新案預計也要5字頭起跳。



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