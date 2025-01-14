高資產族無貸款買敦南億級豪宅　長庚人暗藏實力





▲小巨蛋商圈豪宅「華固敦品」出現2筆無貸款現金交易。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

小巨蛋商圈豪宅「華固敦品」出現2筆無貸款現金交易，其中1位買方砸2.28億元購入百坪，戶籍登記在「長庚醫護新村」，裡面住得都是長庚醫院員工及眷屬。事實上，台北長庚醫院就在小巨蛋商圈，本次豪宅交易看似相當具有地緣性。

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近期實價揭露，11月松山區豪宅「華固敦品」出現2筆交易，13、16樓分別以1.34、2.28億元交易，單價則分別為203、180萬元，且這2筆億級豪宅交易買方都無貸款，財力驚人。

進一步觀察屋主身份，1.34億元的13樓戶屋主戶籍登記在大直水岸豪宅「帝景水花園」，2.28億元的16樓屋主則登記桃園龜山「長庚醫護新村」。

▲近期「華固敦品」出現2筆無貸款現金交易。（表／記者項瀚製）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，長庚里年為桃園最富里，面積不大，相較屬人口較密集區域，其範圍主要就是整個「長庚醫護新村」，其專供出租給林口長庚醫院的員工及眷屬宿舍，包括醫師、護理師及醫院行政人員等，因均為醫療人員，故平均收入也相對較高。

陳定中表示，「華固敦品」座落敦化南路，屬小巨蛋商圈，距離台北長庚醫院不遠，且近期該院修繕，搬到微風南京百貨，距離更近了，步行10分鐘即可抵達，推測本次豪宅交易應有頗高程度的自用地緣性。

▲長庚醫護新村專供出租給林口長庚醫院的員工及眷屬宿舍。（圖／ET資料照）

東森房屋敦北加盟店東詹合勇表示，「華固敦品」為北市知名豪宅，周邊生活機能佳，擁敦南樹海景觀，成交單價180~200萬元符合行情，區域其他豪宅還包括「華固名鑄」、「璞永敦仰」，也都是200萬元俱樂部成員。

詹合勇觀察，小巨蛋周邊豪宅的買方，比較少外來客，大多都具有地緣性，但比較少聽到醫生客戶，比較常見的還是金融業、企業主。

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