「統一商場」房東斜槓蓋住宅大樓　首案進軍美術館特區

▲各家建商兵家必爭之地的高雄美術館特區，近期在信用管制下，早期入手的投資客開始倒貨。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

各家建商兵家必爭之地的高雄美術館特區，近年因房價高漲，新案多以2~3房小宅為主，近期房市受信用管制等因素衝擊，受限貸影響的早期入手投資客開始倒貨，連在地知名商場地主在該區跨界推案，都自曝規劃換屋型產品，避免陷入小宅的紅海競爭。

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去年在高雄美術館特區剛開幕的「明誠商場」，為希望建設投資興建，由統一集團包棟租下，引進壽司郎、7-Eleven、康是美等複合式品牌，剛開幕還掀起一陣排隊旋風，堪稱現象級商場。

背後地主希望建設首度在美術館特區推出住宅案「青海段」，希望建設董事長陳冠瑀表示，目前小宅風行，為了與市場區隔，首案鎖定換屋族、自住客，基地約275坪，坪數為48~55坪，最快下半年採預售方式公開，外界預估房價將站上5字頭。

▲希望建設首度在美術館特區推出住宅案「青海段」，最快下半年採預售方式公開。（圖／記者張雅雲攝）

陳冠瑀說：「手上還有一塊位於高雄美術東二路的建地，佔地約1000坪，預定今年動工興建新商場，進駐品牌未定。」

希望建設總經理陳俊男表示，美術館特區為高雄豪宅一級戰區，目前美術館建案普遍成交5字頭，區域預售大樓最高成交價達84.7萬元，創高雄新高，目前銷售中大樓如「惟美術」、「美術1808」、「里山美術」等都屬小宅，因降低總價，銷售速度也不慢。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，美術館前幾年交易相當熱絡，近期受政府打炒房等因素影響，市場逐漸進入盤整期，有部分即將交屋的預售小宅，出現早期投資客想下車，陸續出現轉單，因早期入手取得成本約25萬元，單坪加價10萬元也有人買單。

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