大廟VS加油站？長輩大推「神明保佑加分」過來人嚇慘：龜剛欸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

面對高房價壓力，選擇住宅地點成為購屋者的重大考量。一位網友就詢問，他已經看房好一陣子了，最近鎖定兩個建案，分別在加油站旁或大廟旁，他自己傾向前者，長輩卻推薦大廟旁，「說大廟旁反而有神明保佑，神明保佑加很多分？」話題引發討論。

這位網友在PTT的home-sale板發起閒聊，「大廟旁的建案能買嗎？」他已經看房好一陣子了，有的建案旁邊很多電塔，不然就在墓園附近，已經篩選一大輪，最近好不容易看中兩個建案，「一個在加油站旁，另一個建案在大廟旁。」

家中長輩就勸說，在加油站旁邊不好，會有汽油味、影響身體，比較推薦大廟旁。他自己反而傾向加油站旁的建案，雖然確實有汽油味，但加油也方便。最後求助發問，「我對大廟比較疑惑的是，節慶時會很吵很亂，但長輩說大廟旁反而有神明保佑，神明保佑加很多分？各位會怎麼選？」

網友看法兩極，對於加油站，多數人認為安全與健康問題不容忽視，尤其汽油揮發物可能污染空氣。但也有支持者指出，加油站未來有可能搬遷，且便利性高。而對於大廟，許多網友認為其噪音與節慶活動，將對居住環境造成長期困擾，甚至有人指出廟旁的煙霧與金紙燃燒可能帶來PM2.5污染。

不過，底下則有過來人分享，「老家住加油站附近，根本沒影響」、「有些廟一大早就給你敲鑼打鼓放炮，要不然就放歌仔戲（吃流水席），路整個被封。租房住過一次後，發誓買房方圓500公尺絕對不可以有廟」、「我最慶幸的就是當初沒買在廟附近，龜剛欸餒！」