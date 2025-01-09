永和「排隊瘋搶豪宅」實登曝　前屋主持有3年賺近1500萬

記者項瀚／台北報導

去年6月永和豪宅「三輝雙子星」傳出排隊搶房，引發關注，該戶實登出爐，換算單價達95.7萬元，前屋主僅持有3年就大賺近1500萬元，漲幅破4成。當時房市景氣熱絡，但驚人的是，919後該社區竟再創新高價，最新實價顯示，同為8樓另一戶以每坪98萬元成交。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣





▲去年6月永和豪宅「三輝雙子星」傳出排隊搶房，引發關注。（圖／記者項瀚攝）

去年6月底永和指標豪宅「三輝雙子星」在Threads中引發熱議，躍上多家媒體版面，一群人在社區大廳搶看房，且還沒開放看房，就已經有人下斡旋，「還有一個大媽在大廳大喊『我出現金』」。

當時消息傳出，該戶為8樓某戶，開價4988萬元，最後成交價為4930萬元。實價登錄揭曉，該戶是以4938萬元成交，權狀59.9坪，換算單價高達95.7萬元。

而且，該戶前屋主是2021年5月購入，成交金額3485萬元，每坪僅67.2萬元。也就是說，前屋主只持有3年，就大賺1453萬元，漲幅高達約42%。

中信房屋頂溪中正加盟店專案經理林勝緯表示，去年6月底該戶排隊瘋搶時，還是房市相當火熱的時候，且該戶帶租約，為不打擾租客，只能安排在固定時段集體看房，「但即便到了919之後，該社區房價仍續創新高。」

據最新實價揭露，「三輝雙子星」8樓另一戶權狀48.5坪，在10月時以3808萬元成交，換算單價98萬元，創下該社區新高價，也是永和區成屋歷史新高價。

▲「三輝雙子星」在去年10月以每坪98萬元創下社區歷史新高價。（表／記者項瀚製）

林勝緯分析，919後雖然整體房市呈現量縮，不至於再出現排隊買房景象，但永和地狹人稠、老屋眾多，「仍有不少客戶鎖定屋齡新穎，甚至條件特別出色社區，『三輝雙子星』就是很好的例子，該社區釋出稀少，也使其在919後能持續創價。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶補充，在房市轉向空頭的時候，個案表現顯得格外重要，觀察近來新北市仍有一些品牌建商新案繳出亮眼銷售成績，例如潤泰、華固等等，而中古市場也是如此，尤其是在永和等新屋供給量少的地區。

賴志昶指出，「三輝雙子星」屋齡僅6年，位於永和仁愛特區，擁大片公園、鄰近水岸的條件，未來還有捷運萬大線永平國中捷運站以及大陳都更案題材，房價支撐性強。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣