新北樹林12坪「有故事屋」開價近500萬！網笑虧：價錢比鬼可怕

▲一名房仲要賣一間12坪、屋齡約3年「有故事的房子」，開價卻不便宜。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

台灣整體房價不斷上漲，讓許多人已放棄買房的夢想，不過有些人因不忌諱凶宅，反而可以用較便宜的價格入手房產。近日有一名房仲po文出售新北市樹林一間12坪的套房，並強調這是間「有故事的房子」，開價近500萬元，該篇po文曝光後，引起大批網友熱議。

近日一名房仲在臉書房屋買賣社團po文，指位於新北樹林有間12坪左右的公寓套房要出售，屋齡約3年左右，套房格局為1房1廳1衛，開價488萬元。

不過該房仲特別在文中提醒，「這是一個有故事的房子，有故事的房子，有故事的房子，很重要說3次，膽小害怕者勿擾。」似乎透露該物件過去曾發生一些事件，才會開出比一般比行情低的售價。

該篇po文曝光後，有大批網友留言狠酸，「這價錢比鬼還可怕」、「價格比故事更恐怖」、「如果是事故屋就直接說，在那啥有故事的房子，真不老實」、「好想聽故事～」「有故事的還可以一坪30多萬， 這故事有貴」、「這種房型就是買房送室友了！」



更多鏡週刊報導

殯儀館變「夜店」 辣妹喝酒全來！背後故事曝光

台灣人最愛的「10組爛密碼」別再用 駭客不到1秒就破解

【房市交易情報】千萬預算入手大樓3房！這裡找！30坪以上超值電梯大樓！ 通車台北只需30分鐘！