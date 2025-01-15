南台灣首座金融園區開幕　周邊海景宅5年漲1倍

▲「高雄金融科技創新園區」15日正式開幕，位於高雄亞灣，周邊有不少海景宅。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台灣首座以綠色金融科技為主題，同時也是台北以外首座金融科技創新園區，「高雄金融科技創新園區」15日正式開幕，位於高雄亞灣，將有助培育台灣在綠色金融科技領域的專業人才，信義房屋專家表示，周邊有不少海景宅，5年來房價已有1倍的漲幅。

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高雄市長陳其邁表示，近年來高雄與中央合作推動「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，包含全球雲端領導者AWS、全球最強AI晶片霸主輝達NVIDIA、AI伺服器大廠鴻海均選擇在高雄落地。

15日南台灣首座金融科技創新園區開幕，陳其邁說：「將與周遭的碳交所、淨零學院以及亞洲資產管理中心高雄專區聯手，向淨零永續及數位轉型大力發展。」

▲亞灣近年話題性多，已有不少國際級指標大廠進駐，新大樓高樓層成交價已達6字頭。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店專案經理邱偉綸表示，亞灣近年話題性多，已有不少國際級指標大廠進駐，未來將成為高雄重點產業發展核心區域，新大樓高樓層成交價已達6字頭，未來又有好市多將在復興路設立，區域不少屋主已開始惜售，近期成交量出現萎縮。

該區中古大樓屋齡20年，若具備港灣海景優勢，單價達50~60萬元，邱偉綸透露，甚至比新大樓價格還高，5年前單坪約25~30萬元，目前已有1倍的漲幅，不少富豪對海景宅接受度高。

若是屋齡20年沒有海景的大樓，價格落在35萬元上下，5年前價格約27~30萬元，僅出現1~2成的小幅微漲。至於10年內大樓，一般沒有景觀，價格落在40~45萬元，購屋族群包括置產、自住都有。

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