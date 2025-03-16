月繳3000元管理費　他狂讚2服務「繳得很值得」！一票點頭

▲有管理員可以收包裹很方便。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

通常住在社區大樓都要繳納管理費，以支付大樓設施、電梯保養等費用，有網友表示，管理費一直是住戶們關心的大筆開銷之一，特別是對於住在大樓裡的居民來說，通常都不便宜，好奇大家「管理費繳得值得嗎？」對此，網友點出2個最大的優點，「很可以」。

有網友在PTT發文，「大家的管理費繳得划算嗎？」中古老大樓的管理費相對較為親民，但公設維護的品質可能不如人意，甚至有些老大樓的管委會還會出現管理問題，導致管理費時常引發爭議和糾紛。

而新大樓的管理費通常較高，不過高額的管理費是否有帶來相應的服務品質，是每個住戶都在意的問題，「大家住的大樓，管理費繳了後的品質如何呢？有物超所值，還是覺得好貴？」

貼文曝光，網友表示，有管理員收包裹、處理垃圾，這兩點就很值得，「公設只需要電梯、停車場、垃圾區，跟一個警衛包裹區」、「24小時物業、收包裹、倒垃圾很讚」、「不用追垃圾車就划算」、「公設很少用，不過最方便是代收包裹」、「平常要上班，家裡沒人，能代收包裹真的超級方便」。

也有其他網友提到，「每月管理費1.5萬，維護一下居住環境還可以，但關鍵還是要監督品質」、「一個月三千三覺得貴，趁公設都還很新就盡量使用，每天帶小孩到公設溜滑梯、自己去健身房，假日也會有鄰居揪團開小孩課程」、「收包裹、健身房（沒有游泳池）、兒童遊戲室、媽媽教室等…雖然要三千，個人覺得值得」。