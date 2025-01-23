ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

橫跨雙北生活圈！環狀線南北環最後一哩路簽約　預計2031年完工

▲環狀線南北環CF670區段最後一哩路簽約（圖／台北市捷運工程局提供）

▲環狀線南北環CF670區段最後一哩路簽約（圖／台北市捷運工程局提供）

記者陳致平／台北報導

捷運環狀線南環段與北環段「最後一哩路」之CF670、CF690A及CF690B 3個區段標近日順利完成簽約！台北市政府捷運工程局表示，南北環3個標，其中北環段CF690A及CF690B分別位於在士林、故宮及大直，南環段CF670位於文山地區，於2024年12月完成決標程序後，分別在去年底、今年初陸續完成簽約儀式，將於3月起陸續開工。南北環段將正式邁入全面施工之新里程碑，通車後將橫跨雙北生活圈，實現雙北「首都環狀線」願景！

台北市捷運局說明，北環段共計6個土建區段標，北市段的3標分別以社子、士林、故宮及劍南路站為核心，皇昌營造所標得的CF690A區段標正好位於北環段的中心位置，並與營運中之淡水信義線的士林站交會，而大陸工程及日商鹿島共同標得的CF690B區段標，除故宮為眾所周知的景點外，同時該路段也是銜接了士林與內湖間之樞紐地帶；南環段共計2個區段標，CF670A區段標包含木柵動物園站與政大站，已於2023年6月開工，本次簽約的CF670區段標由大陸工程公司單獨承攬，包含4個地下車站，並將與營運中的捷運大坪林站銜接。

捷運局指出，本次得標的皇昌營造與大陸工程/日商鹿島營造台灣分公司，均是與該局一起打拼過眾多捷運工程的優質廠商，共同克服過許多工程上的困難。捷運局提到，其中皇昌營造將施作之CF690A區段標，未來預計配合地下箱涵交通改道高達14次，且士林站為舊市區路幅狹小，與淡水信義線高架段交會處施工上有淨空之挑戰。

捷運局進一步指出，大陸工程/鹿島營造負責之CF690B標潛盾隧道亦將通過崁腳斷層帶，同時位於故宮至劍南路站間的Y28至Y29站間聯絡通道將採壓入沉箱工法施工，工區位於士林往內湖、大直主要道路上，交維作業也將是極大挑戰。捷運局提及，由大陸工程公司單獨承攬的南環段CF670區段標則須克服複雜的地質狀況並在狹窄道路空間的嚴苛施工條件下施作。

▲環狀線南北環CF670區段最後一哩路簽約（圖／台北市捷運工程局提供）

▲環狀線南北環通車後將橫跨雙北生活圈，可大幅縮短旅運時間。（圖／台北市捷運工程局提供）

捷運局表示，未來南北環段這3標在施工上均充滿挑戰，但相信在工程團隊群策群力、通力合作下，能順利克服困難，如期如質完成任務。

此外捷運局又表示，南北環段全線長約20.66公里，共設18座地下車站，預計2031年6月完工，通車後將橫跨雙北生活圈，由新北產業園區站至徐匯中學站只須8分鐘、至士林站縮短為20分鐘、至劍南路站將由原來的49分鐘縮短為28分鐘；由政大校園生活圈前往公館商圈，搭車時間可由35分鐘縮短為19分鐘，省時近一半，由板橋站前往動物園，車程更可節省20分鐘，大幅縮短旅運時間。

關鍵字：台北捷運環狀線南北環段施工交通

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

橫跨雙北生活圈！環狀線南北環最後一哩路簽約　預計2031年完工

捷運環狀線南環段與北環段「最後一哩路」之CF670、CF690A及CF690B 3個區段標近日順利完成簽約！台北市政府捷運工程局表示，南北環3個標，其中北環段CF690A及CF690B分別位於在士林、故宮及大直，南環段CF670位於文山地區，於2024年12月完成決標程序後，分別在去年底、今年初陸續完成簽約儀式，將於3月起陸續開工。南北環段將正式邁入全面施工之新里程碑，通車後將橫跨雙北生活圈，實現雙北「首都環狀線」願景！

3小時前

彰化溪湖也有社宅了！　離國一僅10分鐘

彰化縣溪湖鎮最新社會住宅「溪湖好室」日前公開招標，截止時間是2月18日，據了解完工後可為在地提供約72戶居住單元，周邊生活交通機能也相當便利，能滿足民眾各種需求。

4小時前

跟風黃仁勳AI浪潮　建商推智能建築、大數據管理

輝達執行長黃仁勳再度來台，全台掀起AI熱，這股風潮也吹進地產業，有建案主打智能建築，出現智慧機器人可以自己搭電梯，幫住戶送餐，或是有建商透過AI大數據統計蓋房、管理，都相當吸睛，專家表示，大缺工時代，AI降低人力成本，將會愈來愈流行。

5小時前

男花889萬買房！7年後驚見地下室「原屋主沒搬走」　判決超意外

大陸江蘇省一個沿海小鎮上發生了一樁令人嘖嘖稱奇的房產糾紛案。一名李姓中年男子在7年前，懷揣著對家的渴望與未來的憧憬，以人民幣198萬（約新台幣889萬元）的高價，購入了一套位於市中心的精裝修二手房，直到近日才發現家中有一個神祕地下室，且房東三不五時就會到地下室休息，讓他超傻眼。

6小時前

年薪120萬！女友爸媽稱「有房是基本要求」　他嘆：還是不結了？

買房前，也要評估自身經濟能力。近日有網友發文透露，他是年薪120萬元的竹科工程師，然而不管是新竹還是竹北，他都覺得房價太貴，似乎買不起，結果女友得知後，卻說有房是她爸媽最基本的要求，讓他不知道怎麼辦。貼文曝光後，引發討論。

6小時前

台中最貴成屋社區！　「寶璽天睿」每坪98.3萬創新高價

2024年七期新市政中心再次稱霸億元級豪宅交易市場，不僅預售市場表現亮眼，成屋市場也不遑多讓，2024年共創下17筆成屋交易，其中「寶璽天睿」最新登錄每坪單價98.3萬元交易，奪下億元級豪宅單價最高身價寶座，另外「聯聚瑞和」與「寶輝秋紅谷」也進榜。

7小時前

捨年租648萬元不要！三民寶雅新店剛開幕　房東開價2.5億賣

知名連鎖生活百貨專賣店寶雅，店裡販售許多種類商品，被民眾暱稱「精神時光屋」，建工二店才剛開幕，屋主開價2.5億元求售，整棟租金年收648萬元，專家分析，租客穩定又是大品牌進駐，具租金效益頗有吸引力。

8小時前

平安符非永久有效！亂丟恐不平安　4招正確處理擺脫業力

到宮廟拜拜，祈求神明庇佑、賜福、賜財，是國人的一大信仰之一，許多人向神佛求取平安符、護身符、財神符、文昌符，希望獲得神明隨身的庇佑，台灣的民間信仰中，平安符是很重要的角色，舉凡出遠門念書、入伍當兵、外出工作、守護車輛平安，都少不了平安符。也有信眾也會擲筊求籤詩，藉此讓佛祖、神明替自己指點迷津，甚至到日本觀光也會求御守回家。

8小時前

昔釀64死「衛爾康」土地求售10年　1建設迎新轉機

1995年台中市西區靠近日興街交叉口的衛爾康西餐廳的火災事故，共造成64死，為台灣有史以來單一建築物死亡人數最多的火災，經過30年，台中捷運藍線即將動工，該土地終於要迎來轉機。

10小時前

盤點全台6大年貨大街房價　左營眷村2年漲破90%

農曆春節即將到來，統計北中南6大年貨大街周圍房價，最知名的迪化街2年上漲13%，而漲最猛的的高雄左營眷村，均價來到每坪31萬元，漲幅高達92%。

11小時前

Darren4歲萌兒亮相喊「要唱歌」　爸求互動...他沉默直接跑掉XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「泰山勇士」來了！　塭仔圳新案..

在地也喊扯！　岡山地上權每坪3..

家戶屋頂光電補助來了！每戶最高..

七旬退休女醫師遭詐7棟房　專家..

台中市年增近1.5萬人　1區首..

現代孟母搶大安學區宅現況曝　在..

新莊豪宅1.7億無貸款交易　買..

房價仍在漲「卻80萬賠售」是警..

買房沒頭款想「拿車增貸」　大票..

「真的透天了」65年老屋開價7..

ETtoday房產雲

最新新聞more

橫跨雙北生活圈！環狀線南北環C..

彰化溪湖也有社宅了！　離國一僅..

跟風黃仁勳AI浪潮　建商推智能..

男花889萬買房！7年後驚見地..

年薪120萬！女友爸媽稱「有房..

台中最貴成屋社區！　「寶璽天睿..

捨年租648萬元不要！三民寶雅..

平安符非永久有效！4招正確處理..

昔釀64死「衛爾康」土地求售1..

盤點全台6大年貨大街房價　左營..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366