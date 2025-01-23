橫跨雙北生活圈！環狀線南北環最後一哩路簽約　預計2031年完工

▲環狀線南北環CF670區段最後一哩路簽約（圖／台北市捷運工程局提供）

記者陳致平／台北報導

捷運環狀線南環段與北環段「最後一哩路」之CF670、CF690A及CF690B 3個區段標近日順利完成簽約！台北市政府捷運工程局表示，南北環3個標，其中北環段CF690A及CF690B分別位於在士林、故宮及大直，南環段CF670位於文山地區，於2024年12月完成決標程序後，分別在去年底、今年初陸續完成簽約儀式，將於3月起陸續開工。南北環段將正式邁入全面施工之新里程碑，通車後將橫跨雙北生活圈，實現雙北「首都環狀線」願景！

台北市捷運局說明，北環段共計6個土建區段標，北市段的3標分別以社子、士林、故宮及劍南路站為核心，皇昌營造所標得的CF690A區段標正好位於北環段的中心位置，並與營運中之淡水信義線的士林站交會，而大陸工程及日商鹿島共同標得的CF690B區段標，除故宮為眾所周知的景點外，同時該路段也是銜接了士林與內湖間之樞紐地帶；南環段共計2個區段標，CF670A區段標包含木柵動物園站與政大站，已於2023年6月開工，本次簽約的CF670區段標由大陸工程公司單獨承攬，包含4個地下車站，並將與營運中的捷運大坪林站銜接。

捷運局指出，本次得標的皇昌營造與大陸工程/日商鹿島營造台灣分公司，均是與該局一起打拼過眾多捷運工程的優質廠商，共同克服過許多工程上的困難。捷運局提到，其中皇昌營造將施作之CF690A區段標，未來預計配合地下箱涵交通改道高達14次，且士林站為舊市區路幅狹小，與淡水信義線高架段交會處施工上有淨空之挑戰。

捷運局進一步指出，大陸工程/鹿島營造負責之CF690B標潛盾隧道亦將通過崁腳斷層帶，同時位於故宮至劍南路站間的Y28至Y29站間聯絡通道將採壓入沉箱工法施工，工區位於士林往內湖、大直主要道路上，交維作業也將是極大挑戰。捷運局提及，由大陸工程公司單獨承攬的南環段CF670區段標則須克服複雜的地質狀況並在狹窄道路空間的嚴苛施工條件下施作。

▲環狀線南北環通車後將橫跨雙北生活圈，可大幅縮短旅運時間。（圖／台北市捷運工程局提供）

捷運局表示，未來南北環段這3標在施工上均充滿挑戰，但相信在工程團隊群策群力、通力合作下，能順利克服困難，如期如質完成任務。

此外捷運局又表示，南北環段全線長約20.66公里，共設18座地下車站，預計2031年6月完工，通車後將橫跨雙北生活圈，由新北產業園區站至徐匯中學站只須8分鐘、至士林站縮短為20分鐘、至劍南路站將由原來的49分鐘縮短為28分鐘；由政大校園生活圈前往公館商圈，搭車時間可由35分鐘縮短為19分鐘，省時近一半，由板橋站前往動物園，車程更可節省20分鐘，大幅縮短旅運時間。